Brunei új büntető törvénykönyve kegyetlen és embertelen

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel szereti a bevándorlást, ami abból is látszik, hogy az Európai Bizottság most éppen a legális migráció pozitív hatásairól kezdett el kommunikálni. Az Európába irányuló migráció miatt sorsdöntő lesz az unió és a kontinens életében a májusi európai parlamenti választás - jelentette ki a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, Kovács Zoltán. Lengyel mintára közös ellenzéki, demokrata, EU-párti választási listát sürgetnek a Liberálisok az európai parlamenti választásra, annak érdekében, hogy egyetlen ellenzéki szavazat se landoljon a Fidesznél - mondta a párt ügyvivője. Az államháztartás GDP-arányos hiánya a tervezett 2,4 százalék helyett 2,2 százalékot ért el tavaly, az államadósság 73,4 százalékról 70,8 százalékra csökkent – jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte, hogy a kormány továbbra is 1,8 százaléknyi éves hiánnyal számol az idei költségvetésben, az államadósság pedig 70 százalék alá esik 2019 végére. A független Trencsényi Imre nyerte a polgármester-választást Ibrányban. Tovább nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága márciusban - közölte a Nézőpont Intézet. A Demokratikus Koalíció képviselői nem fogják megszavazni a kormány családvédelmi akciótervét, mert az ellenzéki párt szerint a program nem a magyar családokat, hanem csak azok egy kis részét, elsősorban a vagyonosabbakat támogatja. Összesen közel 10,5 milliárd forintos keretösszeggel jelentek meg bölcsődei férőhelyek kialakítását és bővítését célzó pályázati felhívások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében - közölte Rákossy Balázs államtitkár. Duplájára emelkedett az elhelyezkedési juttatás összege, amelyet azok a közfoglalkoztatottak igényelhetnek, akik szerződésük megszűnése előtt elhelyezkednek a versenyszférában - nyilatkozta Bodó Sándor államtitkár a Magyar Nemzetnek. A kormány a párbeszédre alapozza közéleti munkáját, kikéri a polgárok véleményét, köztük az agráriumban élőkét is, ezért kedden agrárpolitikusok, szakemberek indulnak országjárásra - mondta Nyitrai Zsolt. Magyarországon több mint 500 ezer család él az agrárgazdaságból, ők kiemelt, fontos társadalmi csoportot képviselnek - hangsúlyozta az agrárminiszter. Megzavartak és félbeszakítottak egy nyilvános roma LMBTQ embereket, és roma nőket érintő társadalmi tapasztalatokról szóló rendezvényt a Mi Hazánk Mozgalom ifjúsági szervezetének tagjai. Az LMP a leghatározottabban elítéli az akciót. Feljelentést tesz a szegedi LMBTQ-esemény megzavarása miatt a Párbeszéd - közölte Kovács Tamás, a párt helyi elnöke. A Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tesz a szegedi LMBTQ-eseményen történtek miatt - közölte Toroczkai László pártelnök. Toroczkai László elmondta, a párt ifjúsági szervezetének tagjai szólás- és véleménynyilvánítási szabadságukkal akartak élni, amikor a szervezők agresszívan léptek föl és ezzel megsértették az aktivisták személyi szabadságát. Az MSZP-Párbeszéd arra szólítja fel a kormányt, hogy kárpótolja azokat a rokkantnyugdíjasokat, akiktől törvényellenesen vették el a korábbi jogosultságaikat. Az LMP megalázónak tartja a szociális szektor dolgozóinak bérét, ezért a párt megszüntetné a közszféra bértáblái közötti különbséget. Fontos minél több iskolát bevonni a tartósan beteg gyerekek kórházi oktatásába - mondta Tóthné Almássy Monika, a KórházSuli Alapítvány vezetője. Ötödik alkalommal írták ki a gyermekétkeztetésben részt vevő konyhák felújítását célzó pályázatot. Idén több mint 100 magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol tavaly már 140 ezernél is több vendégéjszakát regisztráltak a szobakiadóknál - közölte a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. A Budapesten elfogott Hassan F. csak Görögországban használható, havonta százötven euró elköltésére alkalmas bankkártyáját letiltották, mert nem jelent meg a havonta szükséges ellenőrzésen - közölte Natasha Bertaud, az Európai Bizottság szóvivője. A cseh államfő szerint az Európai Bizottságnak nem szabad úgy viselkednie, mintha az Európai Unió kormánya lenne, hanem vissza kell térnie eredeti küldetéséhez. Az Európai Unió jövője azon múlik, sikerül-e felszámolni a jelenlegi demokráciadeficitet és európai szinten is meghonosítani a képviseleti demokrácia elvét - mondta Calin Popescu Tariceanu, a román szenátus elnöke. A szavazatok több mint hatvan százalékának feldolgozása után biztossá vált, hogy egyik jelölt sem szerezte meg a voksok több mint felét az ukrajnai elnökválasztás első fordulójában, így második fordulót kell tartani. A Kreml az ukrán elnökválasztás második fordulójának lezárultáig tartózkodik attól, hogy állást foglaljon annak ügyében - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Ismeretlen tettes megkéselte a kelet-lengyelországi Siedlce járási székhely volt polgármesterét. Az életveszélyesen megsebesített áldozatot megműtötték, állapota állapota stabilizálódik - közölte a lengyel média. A francia kormány egymillió euró értékű humanitárius segélyt küld az északkelet-szíriai al-Hol menekülttáborba. Befejezik működésüket Pakisztánban a négy éve felállított különleges katonai bíróságok. Legkevesebb 27 ember meghalt, több mint négyszáz megsérült, amikor heves zivatar csapott le Nepál déli síkságára. Legkevesebb húsz ember meghalt, amikor menet közben kigyulladt egy távolsági busz a perui fővárosban, Limában. Kegyetlennek és embertelennek nevezte az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala az új, szigorított brunei büntető törvénykönyvet, és felszólította délkelet-ázsiai ország kormányát, hogy ne léptesse életbe a módosításokat. Az áramszolgáltatás harmincnapos korlátozását jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök, miután márciusban négy súlyos áramkimaradás nehezítette meg a belpolitikai és gazdasági válság sújtotta ország életét. Harminc tűzoltó vesztette életét egy erdőtűz megfékezése közben a Kína délnyugati részén fekvő Szecsuán tartományban, közülük eddig 26-nak a holttestét már megtalálták. Japán a külföldi munkavállalók beutazási feltételeinek nagyszabású reformja keretében új, enyhébb vízumrendszert vezetett be. Az autóforgalmat is érintik a 91-es busz vonalán végzett helyreállítási munkák, amelyek ma kezdődtek és péntekig tartanak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Százmillió forint értékű heroint foglaltak le Siófokon a rendőrök, öt embert őrizetbe vettek. Szlovákiai élelmiszeripari termékekkel összefüggő, kétmilliárdos áfacsalási ügyben emelt vádat nyolc ember ellen a Fővárosi Főügyészség - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Három személyautó és egy kisteherautó ütközött össze a 84-es főút 106-os kilométerénél, Sopronkövesd térségében. Oldalára borult egy sertésszállító kamion a 61-es főúton, a taszári körforgalomnál, több állat elpusztult - közölte a Katasztrófavédelem. Női vízilabda Európa Kupa: Magyarország - Olaszország 13:11 Jégkorong Erste Liga: A Ferencváros a döntő negyedik mérkőzésén 3:2-re győzött Csíkszeredán. Férfi kézilabda EHF Kupa: Grundfos Tatabánya KC - Eurofarm Rabotnik (macedón) 30:27 Gulácsi Péter, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusa nyerte 2018-as teljesítményéért a Magyar Aranylabda díjat. A magyar válogatott Dudás Jesse visszatér a DVTK jegesmedvék jégkorongcsapatához.