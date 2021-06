Brit szakértők szerint a magas átoltottság miatt nem okoz nagyobb gondot a delta variáns

A Moderna vakcinájával folytatódott az oltás Nagykozáron. Az orvosi rendelőben egyre többen jelennek meg olyanok is, akik nem akarták felvenni az oltásokat. Az átoltottság további növelését indokolja az indiai eredetű delta vírus-variáns megjelenése is. Közben Nagy-Britanniában, ahol a 64%-ot is meghaladta az átoltottság, ismét nő az új fertőzések száma.