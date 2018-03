Brit külügy: Szinte bizonyos, hogy maga Putyin rendelte el a támadást

Sátorral fedték be Salisburyben azt a padot, ahol március elején öntudatlan állapotban megtalálták Szergej Szkripal kettős ügynököt és lányát. Mindkettejüket egy ritka idegméreggel mérgezték meg – a hatóságok a helyszínt továbbra is lezárva tartják.

A dél-angliai városba most a brit kormányfő is ellátogatott, hogy személyesen tájékozódjon a nyomozás részleteiről. „Nagyon örülök, hogy eljöhettem Salisburybe, és beszélhetek azokkal az emberekkel, akiket érintett ez a szörnyű esemény. Ahogy önök is tudják, a parlamentben már bejelentettem az intézkedéseinket és azt, hogy igenis Oroszországot okoljuk ezért a szégyentelen tettért” – fogalmazott Theresa May.

Nagy-Britannia 23 orosz diplomatát kiutasít az országból, emellett felfüggeszti a magas szintű diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal.

A brit kormány a nyomozás eredményei alapján nagyon valószínűnek tartja, hogy az egykori orosz kémet és lányát az orosz vezetés mérgeztette meg bosszúból. Szkripal ugyanis tíz évig a brit titkosszolgálatnak is kémkedett. Emiatt 2006-ban egy orosz bíróság 13 év fegyházra ítélte, 2010-ben azonban fogolycserével kiszabadult, és azóta Nagy-Britanniában élt.

A brit mellett az amerikai, a francia és a német kormány is úgy véli, hogy Moszkva a felelős a támadásért. A merényletben használt idegmérget ugyanis Oroszország fejlesztette ki.

A brit külügyminiszter szerint már az is szinte biztos, hogy a támadást Vlagyimir Putyin elnök rendelte el. „Szerintünk elsöprő a valószínűsége annak, hogy Putyin döntött az idegméreg bevetéséről az Egyesült Királyságban. Ilyesmire a második világháború óta nem volt példa Európa utcáin” – nyilatkozta Boris Johnson.

Moszkva szerint a vádak hamisak, a nyugati hatalmak pedig le akarják járatni őt. „Nem tartja túl abszurdnak az a feltevést, miszerint az orosz hírszerzés több mint négy évre bebörtönzi Szkripalt, majd hagyja néhány évig Nagy-Britanniában élni csak azért, hogy majd megmérgezze egy nyilvánvalóan Oroszországhoz köthető méreggel, ráadásul mindezt az orosz elnökválasztás és az oroszországi futballvébé elé időzíti?” – tette fel a kérdést Pavel Krasnov, az orosz Channel One újságírója.

Az orosz külügyminiszter is bejelentette, hogy a brit lépésre válaszul Oroszország is brit diplomatákat fog kiutasítani. Szergej Lavrov úgy véli, a mérgezést mások követhették el azzal a céllal, hogy keresztbe tegyenek az oroszországi foci-vb-nek.