Külföld

Brit kormányfő: Trump minden eddiginél közelebb hozta az ukrajnai háború végét

2025. augusztus 16., szombat 21:01 | Mti
Keir Starmer Brit kormányfő

Donald Trump amerikai elnök erőfeszítései minden eddiginél közelebb hozták az ukrajnai háború végét - közölte szombati nyilatkozatában Keir Starmer brit miniszterelnök.

  • Brit kormányfő: Trump minden eddiginél közelebb hozta az ukrajnai háború végét

Starmer, akinek állásfoglalását a Downing Street szóvivője ismertette, dicséretre méltónak nevezte a vérontás befejezésének céljával Trump által mutatott vezetői teljesítményt.

A brit kormányfő nyilatkozatának előzményeként Trump pénteken Alaszkában személyesen tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai rendezésről.

Szombati közleményében Keir Starmer hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jóllehet a csúcstalálkozón sikerült haladást elérni, következő lépésként olyan tárgyalásokat kell tartani, amelyeken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz, a békéhez vezető utat ugyanis nem lehet nélküle kijelölni.

 

A munkáspárti brit miniszterelnök közölte, hogy szombaton Zelenszkijjel, Trumppal és európai vezetőkkel is tárgyalt, és mindannyian készen állnak a következő szakasz támogatására.

Starmer úgy fogalmazott: üdvözli, hogy az Egyesült Államok az európai partnerekkel együtt nyitott az Ukrajnának nyújtandó robusztus biztonsági garanciák biztosítására bármiféle megállapodás részeként.

 

Ez fontos előrelépés, és alapvető jelentőségű az újbóli orosz támadás elrettentése szempontjából.

Amíg az orosz elnök nem vet véget az Ukrajna elleni "barbár támadásnak", a szövetségesek további szankciókkal még szorosabbra vonják az orosz hadigépezetre gyakorolt nyomást - áll a brit kormányfő szombati nyilatkozatában.

Starmer szerint ezeket a szankciókat az orosz gazdaság máris megszenvedi, és a Nyugat addig folytatja Ukrajna támogatását, amíg erre szükség van.

Európai vezetők: csak Ukrajna dönthet a saját területéről

A baloldali üzletember a kormányt hibáztatja gyárának állásáért + videó

Háború Ukrajnában

