Brit hírügynökség: A kormány nem akadályozza meg a no-deal-Brexitet tiltó törvény elfogadását

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnököt, valamint Andrej Babis cseh és Peter Pellegrini szlovák miniszterelnököt. Inkorrektnek, törvénytelennek és antidemokratikusnak tartja Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, amit Magyarországgal szemben eddig elsősorban a brüsszeli bürokrácia a migráció ügyében tett. Családbarát önkormányzatokat díjazott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete - az elismerést idén 16 önkormányzat vehette át. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: az önkormányzatok szerepe megkerülhetetlen a települések életében, ha a családtámogatásról beszélünk, de ehhez a magyar kormány intézkedései is elengedhetetlenek. A kormány családpolitikája nyomán 9 év alatt 42 százalékkal nőtt a házasságkötések száma és 21 százalékkal emelkedett a termékenységi mutató - közölte Novák Katalin államtitkár. Szeretünk beszélgetni az emberekkel - ezzel magyarázta Karácsony Gergely, hogy miért vettek fel 14-szer több ajánlóívet, mint amennyi a jelöltté váláshoz szükséges. „Elég volt abból, hogy a főpolgármester gyakorlatilag a kormány kesztyűbábja”, ezért vissza kell szerezni Budapestet, Józsefvárost és az emberek önrendelkezési jogát - erről beszélt Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt a VIII. kerületében. Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt annak ellenére kampányol a fák megmentéséért, hogy a Pillangó Park felújításakor 56 fára kért és kapott kivágási engedélyt. A lakosság négyötöde szavazhat a Fidesz-KDNP jelöltjeire az önkormányzati választásokon – közölte Kósa Lajos, a párt önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlésére szólítja fel a pártokat a Mi Hazánk Mozgalom. Kiemelt fenntarthatósági érdek a környezetkímélő megoldások, a vasút térnyerése a közlekedésben, a személyszállításban és az árufuvarozásban egyaránt - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A szocialista és liberális kormányok korrupciós ügye vastagon hozzájárul az Európai Unió csalás elleni hivatala jelentésében fogalt ajánlásokhoz - jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő Brüsszelben. Magyarországi testvérvárosok támogatásával helyezték vissza a kommunizmus idején eltávolított dombormű-címereket Székelyudvarhelyen. Tarlós István főpolgármester székelyudvarhelyi beszédében az önazonosság, a közös múlt és az egyetemes magyar értékekről való közös gondolkodást hangsúlyozta. Az RMDSZ nem támogatja a Viorica Dancila vezette román kormányt, így nem fogja megszavazni a csak szociáldemokrata minisztereket magában foglaló kabinetet - jelentette ki Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Sorbán Attila Örsöt választotta ügyvezető elnökévé az erdélyi Magyar Polgári Párt. Elfogadta a londoni alsóház azt a törvénytervezetet, amely megtiltja Boris Johnson miniszterelnök konzervatív párti kormányának Nagy-Britannia rendezetlen, megállapodás nélküli kiléptetését az Európai Unióból. Nem sikerült elfogadtatni a londoni alsóházban az előrehozott parlamenti választásokról beterjesztett miniszterelnöki kezdeményezést, mivel nem gyűlt össze az indítvány támogatásához szükséges kétharmados többség. Mintegy 780 millió eurót tett elérhetővé a bennmaradó tagállamok számára az Európai Bizottság az Egyesült Királyság esetleges rendezetlen kilépése okozta gazdasági károk enyhítésére. Nincs ok aggodalomra Boris Johnson brit kormányfő politikai jövője miatt - jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök hangsúlyozta: Boris Johnson tudja, hogyan kell győzni. Könnygázzal oszlatta szét a görög rendőrség a Leszbosz szigetén található móriai menekülttáborban a tüntetést, amely során az ott tartózkodó, kísérő nélkül érkező kiskorúak tiltakoztak a rossz életkörülmények ellen, és követelték elszállításukat. Olaszországban megalakult az Öt Csillag Mozgalom és a baloldali Demokrata Párt közös kormánya Giuseppe Conte miniszterelnök vezetésével. Recep Tayyip Erdogan török elnök felvetette, hogy más nyugati fejlett államokhoz hasonlóan Törökországnak is szüksége lenne nukleáris rakétákra. Irán tovább korlátozza a 2015-ös többhatalmi atomalkuból fakadó kötelezettségvállalásait - jelentette be Haszán Róháni iráni elnök az állami televízióban. San Francisco városa belföldi terrorista szervezetnek nyilvánította az Országos Fegyverszövetséget, amely az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb szervezete. Felmentették a vádak alól Barack Obama volt elnök fehér házi jogi tanácsadóját, Greg Craig ügyvédet, akit korábban azzal vádoltak meg, hogy félrevezette a hatóságokat. A mexikói kormány jogi lépéseket tesz bírókkal és ügyészekkel szemben amiatt, hogy több gyanúsítottat is szabadon engedtek a 2014-ben eltűnt 43 diák ügyében. 20 ember meghalt és 12 megsérült egy tűzijátékgyárban bekövetkezett robbanásban az észak-indiai Pandzsáb állam területén. Két határsértőt fogtak el Röszke közelében, akik az ideiglenes biztonsági határzárat megrongálva jutottak be az ország területére - ellenük büntetőeljárás indult. Nébih: vegyes tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. Mintegy 22 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A magyar férfi válogatott 3:1-re kikapott a svédektől és kiesett az asztaliteniszezők csapat Európa-bajnokságán. Az UVSE öt góllal legyőzte a vendég Debrecent a férfi vízilabda nyitófordulójában. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Alba Fehérvár KC 30:22