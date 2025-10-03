Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 03. Péntek Helga napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A brit főrabbi szerint olyan mértékű lett a zsidógyűlölet, hogy borítékolható volt egy véres merénylet

2025. október 03., péntek 21:14 | MTI
Manchester terrortámadás zsidóellenesség

A nagy-britanniai zsidó közösség tudta, hogy a mélyen gyökerező zsidógyűlölet elkerülhetetlenül a manchesteri zsinagóga ellen elkövetett terrormerénylethez hasonló támadáshoz vezet - mondta pénteken Sir Ephraim Mirvis, a 300 ezres brit zsidóság országos főrabbija..

  • A brit főrabbi szerint olyan mértékű lett a zsidógyűlölet, hogy borítékolható volt egy véres merénylet

A vallási vezető a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: osztja a manchesteri zsidó közösség azon tagjainak véleményét, akik a támadás után azt mondták, hogy nem lepődtek meg a történteken.

"Ez volt az a nap, amelynek eljövetelétől féltünk, de a lelkünk legmélyén tudtuk, hogy elkerülhetetlenül eljön, tekintettel arra a mélységes zsidógyűlöletre, amely ennek az országnak az utcáin, az egyetemeken, a közösségi médiában, egyes sajtótermékekben megnyilvánul"

- fogalmazott a brit főrabbi.

Mirvis szerint ez a zsidógyűlölet jórészt akadálytalanul terjedhetett, és csak idő kérdése volt, hogy mikor következik be egy ilyen támadás.

Hangsúlyozta:

fel kell ismerni, hogy ha Izraelt igazságtalan módon ördögi színben tüntetik fel, az hozzájárul a Nagy-Britanniában tapasztalható zsidóellenességhez és szélsőségességhez.

Előző nap, a manchesteri zsinagóga elleni támadás után elmondott televíziós nyilatkozatában Sir Keir Starmer brit miniszterelnök is annak a véleményének adott hangot, hogy jóllehet az antiszemitizmus nem új jelenség, a zsidóságnak mindig is együtt kellett élnie ezzel, de egyértelműen meg kell állapítani, hogy

a zsidókkal szembeni gyűlölet ismét erősödésnek indult.

Starmer úgy fogalmazott: a nagy-britanniai zsidó intézményeket, zsinagógákat, még a zsidó iskolákat is a nap 24 órájában őrizni kell az antiszemita gyűlölet folyamatos fenyegetése miatt, és a manchesteri zsinagóga elleni támadás is mutatja, hogy erre miért van szükség.

A támadást a zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján követték el az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

A feltételezett elkövető, Jihad Al-Shamie 35 éves szíriai származású brit állampolgár több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek.

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A manchesteri rendőrség pénteki beszámolója szerint az előzetes vizsgálatok arra utalnak, hogy a két halálos áldozat egyikét is a rendőrök lőtték le véletlenül, amikor lőfegyvereket használtak annak megakadályozására, hogy a támadó behatoljon a zsúfolt zsinagógába.

Fotó: Bekeretezett Dávid-csillag virágcsokrok között a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt támadás helyszínén 2025. október 3-án. MTI/EPA/Adam Vaughan

További híreink

Szoboszlai Dominik felesége bombaformában

Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján

Itt a vége? Hódi Pamela már a gyűrűjét sem hordja

Az angolok német szövetségi kapitánya beváltotta a fenyegetését

Gyöngyszemre bukkanhat, aki az Aldiban jár: csak 1199 Ft egy 4 részes szett

Megbocsáthatatlan, ami a Fradi meccsén történt, katasztrófáról írnak a belgák

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Miden háziasszony álma: akciós prémium konyhai eszközök a Spar-ban

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

További híreink

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát
2
Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki
3
Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban
4
Az erotikus fotóiról elhíresült modell lett a Tisza Párt legújabb reklámarca, de vajon a hölgy tud róla?
5
Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján
6
Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából
7
Súlyos veszélyre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor + videó
8
Ismét megfenyegette a Fidesz politikusait Magyar Péter + videó
9
Hátborzongató leleplezés: Juhász Péter és a "próféta" futóbolondja alkották meg Zsolti bácsit? + videó
10
Az ellenzéki gyűlöletkeltés és hergelés soha nem volt még ilyen rossz védekezés: a Zsolti bácsi-show vége az elszámoltatás kezdete - és egy államférfi válasza

Legfrissebb híreink

Áder János felszólalt: nincs kibúvó – Atomenergia nélkül elbukunk a klímacélok harcában

Áder János felszólalt: nincs kibúvó – Atomenergia nélkül elbukunk a klímacélok harcában

 Áder János volt köztársasági elnök Pakson, az atomerőmű 50. évfordulóján jelentette ki: a fossziilis energiahordozókról való leválás atomenergia felhasználása nélkül biztosan nem fog sikerülni. A Kék Bolygó Alapítvány elnöke a nemzetközi szakmai szervezetekre hivatkozva hangsúlyozta, hogy az atomenergia elengedhetetlen a párizsi klímacélok eléréséhez. Ráadásul a Paksi Atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a világ egyik legbiztonságosabbja.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Breaking: évezredes tabu dőlt meg! Ápolónőből egyházi vezető - megnyílt a gender kérdés?

Breaking: évezredes tabu dőlt meg! Ápolónőből egyházi vezető - megnyílt a gender kérdés?

 Megdöbbentő életút, a brit állami egészségügyi szolgálatnál dolgozó ápolónő most a Canterbury érseke székbe ül! Sarah Mullally az a vallási vezető, akinek kinevezése a XVI. század óta fennálló anglikán hagyományokat dönti meg. Ez az női vezető hivatalosan is a III. Károly király által fémjelzett angol államegyház élére kerül. Hogyan lehetséges az, hogy egy egészségügyi szakember lett az anglikán egyház új irányítója?
Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján

Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján

 Ritka pillanat a magyar-szerb kapcsolatokban: Aleksandar Vucic szerb elnök is felszállt az első vonatra, amely 200 km/h sebességgel robogott át a most átadott, 108 kilométeres Újvidék-Szabadka szakaszon. A Belgrádot 70 percre hozó gigaberuházás a gazdasági növekedés és a beruházások mágneseként indul, de mit üzent pontosan Vucic a történelmi sebességű utazás közben?
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!