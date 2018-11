Brexit: Theresa May szerint Az EU nem ajánl jobb megállapodást

A brit kormányfő szerint az Európai Unió nem ajánl jobb megállapodást a kilépésről. Theresa May a BBC rádióinterjújában egy hallgatói kérdésre válaszolva kijelentette, ha a parlament decemberben nem szavazza meg a most kialkudott javaslatot, akkor a brexit folyamatát kezdhetik elölről.

Theresa May-t ezúttal nemcsak a szerkesztő-műsorvezető, hanem a hallgatók is élőben kérdezhették a BBC rádiójában. Egyikük a brexitről, az Unióból való kilépésről szóló megállapodás parlamenti sorsára várt választ.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Szerintem, ha ez a megállapodás nem megy át, akkor az történik, hogy visszamegyünk a kiindulási pontra, és az nagyobb bizonytalanságot eredményezne, nagyobb megosztottságot. Szerintem, ha azzal mennénk vissza az Európai Unióhoz, hogy az embereknek nem tetszett a megállapodás, kaphatunk másikat? Nem fogunk. Szerintem nem fogják azt mondani, hogy tessék itt egy jobb megállapodás” – mondta a brit kormányfő.

Egy másik betelefonáló arra volt kíváncsi, lemond-e, ha a december második hetére tervezett parlamenti voksoláson elbukna a javaslat.

„Ahogy itt ülök nem magamra gondolok, hanem arra, hogyan tudnám megértetni a megállapodást az ország lakosságával. Az ösztökél most engem, hogy a sorsdöntő szavazásig, a követező hetekben más dolgokat is csinálok majd, körbeutazom az országot, hogy elmagyarázzam az embereknek ezt, mert szerintem ez nemcsak a Westminster-ben ülő képviselőknek fontos, hanem az egész országnak meg kell értenie, miről szól ez a megállapodást” – tette hozzá Theresa May, aki megismételte, hogy a brexitet nem kérdőjelezik meg, mert az emberek többsége a 2016-os népszavazáson arra szavazott, hogy a szigetország 2019 március 29-érvel kilépjen az unióból.

Ehhez azonban a spanyoloknak is van még egy-két szava. Miután megszületett az egyezség az Európai Bizottság és London között, a szocialista madridi kormány felvetette Gibraltár jövőjének kérdését. A spanyol kormányfő nem hajlandó aláírni a brexit-megállapodást, ha a tervezetbe nem kerül be, hogy a Spanyolország déli csücskén fekvő, de brit fennhatóságú Gibraltár sorsát továbbra is közvetlen kétoldalú brit-spanyol tárgyalásokon kell eldönteni, és nem a brexit-egyezség keretében. Két nappal a rendkívüli uniós csúcs előtt a madridi kormányszóvivő megismételte álláspontjukat.

„Gibraltár jövőjével kapcsolatban, minden, ami Gibraltárra vonatkozik, garantálni kell, hogy Spanyolország jelen legyen az Egyesült Királyság és európai kapcsolatáról szóló tárgyalásokon” – mondta Isabell Celaa.

Az ibériai félsziget déli csücskén fekvő Gibraltárról Madrid az 1713-as spanyol örökösödési háborút lezáró utrechti szerződésben mondott le az angolok javára. Ennek érvényességét többször is megkérdőjelezték a spanyolok. Legutóbb a 2016-os népszavazás előtt vetették fel, hogy a terület a brexit után kerüljön közös spanyol-brit fennhatóság alá, de ezt a gibraltári és a brit vezetés is elutasította.