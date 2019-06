Brexit nélkül nem lesz konzervatív kormány, talán párt sem

Gyurcsány Ferenc az európai parlamenti választások után átvette a hatalmat az ellenzéki pártok felett - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Bayer show-ban. Kocsis Máté azt mondta: a kormánypártok ugyanakkor növelték támogatottságukat és a rájuk szavazók számát is. Schmuck Andor volt szocialista politikus is beszáll a főpolgármester-jelölti harcba. A jelöltté váláshoz 2 ezer aláírást kell összegyűjtenie. Az ellenzék csapdahelyzetben van, nem tud új szavazókat bevonzani, ezért „ugyanazt a tortát szeleteli újra és újra” - mondta Kiszelly Zoltán, a XXI. Század Intézet regionális igazgatója az M1-en. Nemzetállami szinteken szigorodtak a migrációval kapcsolatos intézkedések, amelyek Európát nézve a balkáni útvonal mellett az olasz irányban és a marokkói-spanyol határ térségben is érvényesülnek - közölte Bakondi György az M1-en. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta, hogy a balkáni útvonalon az aktivitás növekedése egy hónapja kezdődött, a görög szigeteken már 13 ezernél többen vannak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ismételten egyeztetett a román külügyminiszterrel az úzvölgyi helyzetről. Teodor Melescanu azt a tájékoztatást adta, hogy Románia miniszterelnökének utasítására a román védelmi minisztérium felügyelete alá kerül az úzvölgyi temető. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ellenzi az úzvölgyi katonatemető államosítását, miután az állami intézmények „nem akarták, vagy nem tudták” megakadályozni a június 6-ai incidenseket - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Mediafax hírügynökségnek. Évtizedekig tart még az Európai Unióra nehezedő migrációs nyomás - figyelmeztetett Fabrice Leggeri, a Frontex uniós határ- és partvédelmi szervezet vezetője a Die Welt című német lapban. A Haza párt kész koalícióra lépni a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája párttal a július 21-i előrehozott választások nyomán megalakuló új parlamentben - jelentette be Julija Timosenko volt miniszterelnök. Ma kezdődik Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata. Jeremy Hunt brit külügyminiszter szerint a konzervatív párti kormány, sőt talán a párt megsemmisülését is okozhatja, ha nem sikerül kiléptetni az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Csökkent áprilisban a brit gazdaság teljesítménye a brit EU-tagság megszűnésével összefüggő bizonytalanságok és az autóipar teljesítményének ezzel kapcsolatos meredek zuhanása miatt. Ismét emelkedik a menedékjogi kérelmek száma az EU-ban, az év első négy hónapjában 10 százalékot meghaladó növekedést regisztráltak - írta a Berliner Morgenpost című német lap az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal adatai alapján. Vitorláshajó kötött ki 53 pakisztáni illegális bevándorlóval a fedélzetén a dél-olaszországi Isola di Capo Rizzuto településen, Lampedusa szigetére pedig 38 menedékkérő érkezett. A görög parti őrség felszámolt egy nemzetközi embercsempész-hálózatot - közölte a hatóság pireuszi központja. Mennyiségében és minőségében is bővül az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban, az erről szóló politikai megállapodást szerdán Washingtonban írja alá Donald Trump amerikai és Andrzej Duda lengyel elnök - közölte a lengyel államfő kabinetfőnöke. Németország nem fog engedményeket tenni Iránnak az atomalku teljesítésével kapcsolatban - jelentette ki Heiko Maas német külügyminiszter Abu Dzabiban. Katar olyan közel-keleti béketervet tart elfogadhatónak a palesztin-izraeli konfliktus megoldására, amit a palesztinok is támogatnak - jelentette ki Mohammed ász-Száni sejk katari külügyminiszter Londonban. Orosz lapok címoldalon titakoztak Ivan Golunov oknyomozó újságíró őrizetbe vétele ellen. Kaszim-Zsomart Tokajev nyerte a kazah elnökválasztást a szavazatok 70,8 százalékával. Legalább 95 embert öltek meg fegyveresek a Mali középső részében fekvő, dogon kisebbségiek lakta Sobane-Kou faluban - közölte egy helyi képviselő és egy biztonsági illetékes. Egy nyugalmazott tábornokot gyanúsítanak az indonéziai hatóságok azzal, hogy merényleteket szervezett négy magas rangú tisztségviselő ellen - közölte az indonéziai média. Több mint egymillió hongkongi tüntetett egy új törvényjavaslat ellen, amely lehetővé tenné, hogy Hongkong kiadjon szökevényeket Kínának. A Hableány mentési munkálatai és a kutatás miatt a Duna érintett szakaszán légtérkorlátozás van érvényben vasárnap éjfélig - közölte a Terrorelhárítási Központ. Engedély nélküli drónhasználóval szemben intézkedtek a rendőrök Budapesten az Árpád hídnál - közölte a rendőrség. Folyamatosan apad a Duna. Budapestnél ma délelőtt 10 órakor 450 centiméter volt a vízszint, 13 centiméterrel kisebb a 12 órával korábbi értéknél – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Többen megsérültek, amikor a nézők közé hajtott egy raliautó Tótkomlóson - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy ember meghalt, amikor fának ütközött egy autó a 61-es számú úton, Taszár térségében. Jelentős létszámú katonai járművekből álló konvojok közlekedésére lehet számítani az ország több területén június 11. és 16. között. Egyik utasának rosszulléte miatt Budapesten megszakította útját a Qatar Airways Dohából Birminghambe tartó járata - írta az Airportal.hu. Mára több megyére a hőség miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női vízilabda világliga szuperdöntő: Ausztrália - Magyarország 12:7 Puskás-Suzuki Kupa: Bayern München (német) - NK Osijek (horvát) 2:0; Puskás Akadémia - Panathinaikosz (görög) 2:0 Két érmet nyertek a magyarok a junior öttusázók lengyelországi Európa-bajnokságán. A magyar férfi hetesrögbi-válogatott hat győzelemmel, veretlenül nyerte meg a harmadosztályú Európa-bajnokságot Belgrádban, így részt vehet az európai olimpiai kvalifikációs tornán, és jövőre a másodosztályban szerepelhet. A házigazda magyar női hetesrögbi-válogatott két győzelemmel és három vereséggel a 9. helyen zárta a másodosztályú Európa-bajnokság első tornáját Budapesten.