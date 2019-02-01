2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

Brexit: menekültőre fogják a brit vállalatok

MTI

2019. február 1., péntek 19:23, frissítve: péntek 19:34

A legfrissebb felmérés szerint a brit vállalatoknak csaknem az egyharmada fontolgatja, vagy már meg is kezdte egyes tevékenységeinek külföldre telepítését a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) folyamatát övező bizonytalanságok miatt.

A legnagyobb és legrégibb, 1903-ban alapított brit vállalatvezetői szervezet, az Institute of Directors (IoD) 1202 vállalatigazgató bevonásával elvégzett, pénteken ismertetett felmérése szerint a vizsgálatba bevont igazgatók 16 százaléka már hozzákezdett áttelepítési terveinek végrehajtásához, további 13 százalék pedig eldöntötte, vagy aktívan fontolgatja bizonyos tevékenységi területek külföldre telepítését.

Az átlagon belül az EU-piacra exportáló brit vállalatok kétharmada foglalkozik azzal a gondolattal, hogy külföldi uniós országokba telepít át tevékenységeket vagy részlegeket.

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