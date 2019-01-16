2019. január 16.,
szerda, Gusztáv napja

Brexit: meghosszabbíthatják a kiválás határidejét

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2019. január 16., szerda 14:16, frissítve: szerda 14:48

Lehetséges a brit kiválás határidejének meghosszabbítása, ha az Egyesült Királyság arra megfelelő okot ad – jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Hozzátette: a határidő kitolásáról a bennmaradó 27 tagállam dönthet majd.

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Bizalmatlansági indítványt nyújt be a brit kormány ellen az ellenzéki Munkáspárt vezetője.

Margarítisz Szkínász Brüsszelben arról is beszélt, bár a kilépés feltételeiről szóló egyezményt nem lehet újratárgyalni, az alkunak része egy politikai deklaráció, ami a brexit utáni kereskedelem körülményeit határozza meg. Ennek átdolgozására nyitnak lehetőséget.

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