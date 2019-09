Brexit - Európai Bizottság: a brit kormány módosítási javaslatokat nyújtott be

A modern magyar államnak szüksége van titkosszolgálatra, alkotmányvédelemre, nemzetbiztonsági szolgálatokra, és minden hasonló tevékenységre - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor: az Alkotmányvédelmi Hivatalban dolgozók a nemzetet szolgálják. Európa attól lesz erős, ha az őt alkotó tagállamok is erősek lesznek, nem pedig attól, hogy Brüsszel erős, a tagállamok pedig gyengék - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország mindig is Kelet és Nyugat együttműködése érdekében dolgozott, ezt bizonyítja a Türk Tanács budapesti irodájának mai megnyitása is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az őshonos magyarországi nemzetiségek támogatása 2010 óta megnégyszereződött - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes. Már az ellenzék is látja, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan, ezért a Fidelitas egy új videóval folytatja budapesti kampányát. A kormánypártok által ajánlott építkezés, gyarapodás, vagy az ellenzék által szított háborúskodás, gyűlölködés közül kell választaniuk a szavazóknak október 13-án - mondta Kósa Lajos, a Fidesz-KDNP önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. A digitalizációtól és az okos városoktól olyan fejlesztéseket szeretnénk látni, amelyek megerősítik a családokat, a kis- és közepes vállalkozásokat, valamint képesek a magyar kultúra megerősítésére, kiterjesztésére - hangsúlyozta Tuzson Bence államtitkár. Indulása óta már 310 ezer család kapott támogatást az Otthon melege programban, a program újabb kiírással folytatódik - tájékoztatott Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. A Magyar Polgári Párt kizárta soraiból Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét, akit bomlasztó tevékenységgel vádol - közölte a párt sajtóirodája. Számunkra fontos a környezet védelme - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte: sokkal fontosabb kérdés ez annál, minthogy az ellenzék üres kampányakcióvá silányítsa. Folytatják a párbeszédet a pedagógus szakszervezetekkel, miközben - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a Magyar Hírlapnak. Az LMP országgyűlési képviselője szerint az önkormányzati választások tétje, hogy a települések élére zöld vagy klímaszkeptikus polgármesterek kerülnek-e. A nemzet teljesítménye a helyi közösségek teljesítményéből áll össze, a magyar gazdaság, Magyarország megerősödésében a vidéki városok és közösségek egyre nagyobb szerepet játszottak az elmúlt években - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az új piaccsarnok alapkőletételén elmondta: nemcsak Tiszafüred, Magyarország is hosszú utat járt be az elmúlt években. A korábban csőd szélén álló országot ma már Európa egyik legsikeresebb államaként tartják számon. A vadon élő rókákat idén ősszel is immunizálják veszettség ellen, az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Lánczi Tamás politológus jónak tartja, hogy vita alakult ki a képviselők körében az európai életmód védelméért felelős uniós biztosi posztról. A politológusúgy fogalmazott: végre a lényegről, az alapértékekről zajlik párbeszéd Brüsszelben. Átadták az Óbudai Egyetem Kandó Kollégiumát. Családok Angyala díjat kapott Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár és Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt vezetője a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomtól. Írásbeli javaslatokat nyújtott be a brit kormány az Európai Unió és az Egyesült Királyság között megkötött, de nem ratifikált kiválási szerződés módosítására - közölték brüsszeli diplomáciai források. Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az európai uniós tagállamok kormányainak képviselői, így már gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője. Csehországban továbbra is a bevándorlás miatt nő a lakosság száma. Mintegy 19 ezer fővel 10,669 millióra nőtt Csehország lakossága az idei év első felében - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal. Elutasítjuk a közösségi források szubjektív, politikai büntetésként alkalmazható, úgynevezett jogállamisági feltételekhez kötését - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője Strasbourgban. A horvát kormány visszaállítja a 67 évre megemelt nyugdíjkorhatárt 65 évre. A 2. világháborús lengyel menekültek magyarországi befogadásáról emlékeznek meg Katowicében. Vészforgatókönyv készült az alsó-ausztriai menekültügyi helyzet kezelésére. A tervezetet Gottfried Waldhäusl tartományi tanácsos, az Osztrák Szabadságpárt politikusa mutatta be. Gigantikus porfelhővel lehetne a napsugarak útjába állni, hogy a Föld klímája lehűljön - véli egy nemzetközi kutatócsoport. Saját templomából lopott el műkincseket mintegy 100 ezer euró (33 millió forint) értékben egy pap Máltán. A Microsoft 40 milliárd dolláros részvényvisszavásárlási programot indít. Egy fegyveres férfi lövöldözni kezdett szerda kora este a kijevi Metro-hídon, és azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a hidat, de a rendőrök őrizetbe vették. Arszen Avakov ukrán belügyminiszter megerősítette, hogy senki sem sérült meg. Legalább harminc civil vesztette életét, és negyvenen megsebesültek az afgán kormányerők légicsapásában a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban. Lezuhant egy F-16-os belga harci repülőgép az északnyugat-franciaországi Pluvigner városában, az egyik pilótát kimentették, a másik fennakadt egy nagyfeszültségű vezetéken. Megszünt az útlezárás az M1-es autópályán Herceghalomnál. Elhunyt Kadler Gusztáv, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség alelnöke. Jogerősen nyolc évre ítéltek két szegedi kábítószer-kereskedőt. Antiszemita gyűlöletcselekmény miatt tett feljelentést Niedermüller Péter VII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt, miután valaki egy bitófára függesztett Dávid-csillagot rajzolt az egyik erzsébetvárosi ellenzéki képviselőjelölt plakátjára. Pisztolyt és lőszereket találtak a pénzügyőrök egy német autóban Röszkén. Babos Tímea búcsúzott a nyolcaddöntőben a szöuli keménypályás női tenisztornán. A magyar színeket képviselő Muszukajev Iszmail olimpiai kvótát szerzett a szabadfogásúak 65 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. A 2024-es párizsi játékokon mutatkozhat be az olimpiai programban az országúti kerékpárosok vegyes váltó csapatidőfutama. Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Váci NKSE 33:24; DVSC Schaeffler - EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 32:30 Jégkorong Erste Liga: Schiller-Vasas HC - FTC-Telekom 1:6