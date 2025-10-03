Breaking: évezredes tabu dőlt meg! Ápolónőből egyházi vezető - megnyílt a gender kérdés?

Megosztás itt:

Évezredes tabu dőlt meg

Történelmi fordulat zajlott le az anglikán egyházban, amelynek jelentősége messze túlmutat a 77 millió hívőt számláló Anglikán Unió határain. Először a felekezet több évszázados történetében egy nő került a legmagasabb vallási vezetői pozícióba, Sarah Mullally lett Canterbury érseke. Ez a bejelentés nem csupán jelképes gesztus, hanem egy radikális lépés, amely megkérdőjelezi azokat a XVI. századi hagyományokat, amelyeket VIII. Henrik király szakítása alapozott meg Rómával.

Botrány után fordulat

A gyermekbántalmazási botrány által megtépázott anglikán egyház élén a tisztulás és az újrakezdés jegyében történelmi döntés született. Az előző Canterbury érseke, Justin Welby lemondását követő vákuumba Sarah Mullally, az első női vallási vezető lép. A kinevezés nem véletlen, a súlyos krízis, amelyben a volt érsek is érintetté vált a John Smyth-ügy kapcsán, kikényszerítette a radikális változást. Sarah Mullally személye így egyfajta hitelességi fordulatot hozhat az anglikán egyház számára.

Megszólalt az új vezető

A 77 millió hívő tekintete szegeződik az új Canterbury érsekre, Sarah Mullally-ra, aki elszántan néz szembe a történelmi feladatokkal. Kinevezése nem egy elszigetelt esemény: az anglikán egyház már 1994-ben megnyitotta a lelkészi szolgálatot a nők előtt, majd 2014-ben a püspöki rangra emelést is lehetővé tette. A női vezető a felekezet élén a reformok csúcsát jelenti, egyúttal kihívást is jelenthet a hagyományosabb szárnyak számára. A III. Károly király jóváhagyásával hivatalba lépő érsek a modernizáció élharcosa lehet.

Ápolónőből egyházi főnök

Sarah Mullally életútja önmagában is izgalmas az egészségügyi szolgálatnál (NHS) dolgozó ápolónőből jutott el a Canterbury érseke tisztségig, ezzel történelmi fejezetet nyitva az anglikán egyházban. Az első női vezetőként a XVI. század óta tartó férfi dominanciát töri meg. Pályájának kettőssége – világi szakértelem és egyházi elhivatottság – különösen izgalmassá teszi a személyét. A brit uralkodó által főkormányzott államegyház élén a szakmai tapasztalatok is segíthetik a nagy reformok végrehajtását.

Róma érti, Anglia csinálja

Miközben a katolikus egyházban a nők felszentelése még mindig tabu, az anglikán egyház gyökeres reformot hajtott végre a legmagasabb szinten. A nők püspöki rangra emelése után a következő nagy robbanás a férfi monopólium megtörése volt Canterbury-ben. Sarah Mullally, az első női érsek kinevezésével a 77 milliós felekezet a modernizáció útját választotta. A lépés azt jelzi, hogy az anglikán egyház nem hajlandó tovább halogatni a strukturális változásokat, és kész szembenézni a vallási élet modern kihívásaival.

A gender kérdése ezzel a női vezető kinevezésével végérvényesen megnyílt az anglikán egyházban. A vallási tisztség betöltéséhez a biológiai nem már nem kizáró ok. Ha az egyház valóban a teljes elfogadást tűzi zászlajára, akkor logikus, hogy a jövőben nem tesz különbséget a nők és a transznemű vagy gender-fluid személyek között sem. Az anglikán egyház láthatóan kész felégetni a hagyományokat, így a transznemű püspök kinevezése már nem ha, hanem mikor kérdése. Csak reménykedjünk, hogy ez a szélsőséges liberalizmus nem okoz szakadást a felekezeten belül.

