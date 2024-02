Brazíliáig is elér a Soros-pénzen működő Action for Democracy keze

Megosztás itt:

A civil „csomagolás” (nem kormányzati szervezeteknek, NGO-knak és a „független médiának” juttatott pénzek) csak álca, a 2022-es magyarországi választásokba is az ellenzék javára beavatkozó Action for Democracy (A4D) célja térségünktől egészen az amerikai földrészig a választások befolyásolása, mégpedig a liberális oldal érdekében – írja a Mandiner.hu.

„Nem félünk kritizálni autoriter vezetőket és tendenciákat, mint Bolsonaro (Brazíliában), Orbán Magyarországon vagy Kaczynski Lengyelországban... Támogatunk civil szervezeteket...” – mondja Korányi Dávid, az A4D ügyvezetője az alábbi videófelvételen, amelyet a X mikroblogplatformon (a volt Twitteren) hoztak nemrég nyilvánosságra.

Mire a beszélgetőpartner visszakérdez:

Ők az ellenzéket támogatják. Ez az elképzelés?”

„Nos, ezt soha nem fogjuk mondani. Nem mondjuk ezt, nem reklámozzuk, de ezek a szervezetek (...) végül is megalapozottan sejthető, hogy az ellenzék kezére játszanak” – feleli erre Korányi.

A 43 éves Korányi Dávid a kétezres években Tabajdi Csaba MSZP-s európai parlamenti képviselő munkatársa Brüsszelben, majd Bajnai Gordon miniszterelnök (2009-10) külpolitikai főtanácsadója volt. Ezután a Johns Hopkins Egyetem washingtoni politikatudományi karára ejtőernyőzték, ahol széleskörű amerikai kapcsolatokra tett szert. 2022-ben már a New York-i Times Square-en az A4D alapítójaként bontott zászlót, pár héttel a magyarországi országgyűlési választások előtt. 2019 után Karácsony Gergely budapesti főpolgármester megbízásából a főváros nemzetközi kapcsolatait szervezte a Városházán.

Az A4D saját honlapján is „kulcsfontosságú csatatérállamokként” szerepel a Korányi által említett országok közül hazánk mellett Brazília és Lengyelország is,

mint olyanok, ahol a választásokat akarták befolyásolni a globális erők érdekeinek megfelelően. Mégpedig – mint azt eddig is sejteni lehetett, de most maguk mondták ki – Soros György magyar származású amerikai spekuláns jelentős támogatásával. Most pedig már a júniusi európai parlamenti választásokra mozgósítva írtak ki jelenleg is aktuális pályázatot.

