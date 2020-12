Bozót- és erdőtüzek pusztítanak Ausztráliában és az Egyesült Államokban

2219 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 256 367-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 136 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 6120-ra emelkedett. Január 11-éig fennmaradnak a koronavírus-járvány elleni védekezés második ütemének szigorú védelmi intézkedései - jelentette ki Kiss Róbert alezredes az operatív törzs tájékoztatón. A koronavírus-járvány feletti kontroll megtartásáért nem lehet enyhíteni a novemberben bevezetett korlátozó intézkedéseken - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Farkas Örs azt mondta: a kormány célja, hogy az egészségügyi ellátórendszer bármilyen helyzetben megfelelő ellátást tudjon nyújtani. Megállították az esetszámok növekedését a korlátozó intézkedések, így az úgynevezett platófázisba ért a koronavírus-járvány - közölte Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. 2021 első negyedévében kezdődhet az oltás, Magyarországon engedélyezett biztonságos, jó minőségű vakcinával - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. A koronavírus-járvány alatt kétszer is pofont kapott az „európai megoldás” - így bírálta Brüsszel intézkedéseit közösségi oldalán az igazságügyi miniszter. Varga Judit azt írta, az Unió tavasszal nem tudta megszervezni a védekezéshez szükséges eszközök beszerzését, most pedig a vakcina gyors elérésében vallott kudarcot, miközben az Egyesült Királyságban már oltanak. Még a referenciája is hamisított lehetett annak a kamucégnek, amely a BKV busztenderén indult - írja a Magyar Nemzet. A kormány január végéig meghosszabbítja az 50 százalékos bértámogatást a turizmusban és a vendéglátásban - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A járvány időszakában 50-60 adóügyi módosítást hajtottak végre, a cél az ország elmúlt években elért adóelőnyének megtartása - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter éves meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságában. KSH: Novemberben a fogyasztói árak éves növekedési üteme 2,7 százalékra lassult az októberi 3 százalékról. Egy hónap alatt, októberhez képest a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal mérséklődtek. A negyedikes és nyolcadikos tanulók matematikai és természettudományos ismereteit vizsgáló nemzetközi TIMSS mérés alapján a magyar reáloktatás az európai élvonalban van - jelentette ki Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára. Magyarországon a járvány nem vezetett a fiatalok munkanélküliségéhez - nyilatkozta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. A beavatkozások gyorsasága, nagyságrendje és arányossága segítette a koronavírus-járvány miatti válság hatásos kezelését - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságában. A koronavírus-járvány ellenére a tervek szerint halad az erre az évre kitűzött energia- és klímapolitikai célok végrehajtása - közölte Palkovics László miniszter. A magyar nemzet elszakíthatatlan és integráns része a Magyarországon őshonos tizenhárom nemzetiség - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Biztonság- és védelempolitikai szempontból Magyarország térségében egyszerre vannak jelen hagyományos és új típusú kihívások – hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén. A jelenleg zajló uniós viták valódi oka a bevándorlás kérdése - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István úgy fogalmazott, „azért támadnak most bennünket, mert ebben a kérdésben nem engedünk, és azt sem hagyjuk, hogy zsaroljanak bennünket”. Újabb uniós csúcstalálkozóra lehet szükség a költségvetés ügyében - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, megismételve, hogy tartja magát az Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen elfogadott budapesti nyilatkozathoz. A lengyel vétó a szabad és szolidáris Európa létrejöttét szolgálja - olvasható a Vecernji List című horvát lapban. Mateusz Morawiecki a cikkben kifejti, miért vétózza meg Varsó az Európai Unió következő hétéves keretköltségvetését és a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk helyreállítását célzó pénzügyi alapot. Magyarország támogatja az Európai Unió és Törökország közötti vámunió megújítását, modernizálását és kiszélesítését, mert ez Magyarország nemzetgazdasági érdeke - jelentette ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Ankarában. Az Európai Unió biztonsága jelentős részben továbbra is Törökország kezében van - mondta Szijjártó Péter. Az előrejelzések azt mutatják, hogy ha megállapodással lép ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból, elhanyagolható lesz a távozás negatív gazdasági hatása Magyarországra nézve - ismerteti a Világgazdaság. A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 67,6 millióra nőtt, a halálos áldozatoké 1,5 millióra, a gyógyultaké pedig 43,5 millióra a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Eltanácsol a karácsonyi ölelésektől az Egészségügyi Világszervezet veszélyhelyzeti igazgatója, mert a testi kapcsolat mellőzése életmentő lehet a koronavírus-járvány miatt. Egyelőre két héttel hosszabbították meg az éjszakai kijárási tilalmat és a gyülekezési korlátozásokat Bosznia-Hercegovina többségében bosnyákok és horvátok lakta országrészében, a Bosznia-hercegovinai Föderációban. Megkezdődött az új típusú koronavírus elleni tömeges oltási kampány az Egyesült Királyságban. Éjszakai kijárási korlátozásokról döntöttek Izraelben az összejövetelek megakadályozására a hanuka, karácsony és szilveszter idején - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Brazília kormánya mindenkinek felajánlja, hogy ingyen kaphat oltást a koronavírus ellen mindenféle kötelezettség nélkül a vakcinák tudományos és törvényes jóváhagyása után - tudatta Jaír Bolsonaro brazil elnök a Twitteren. Dél-Korea 44 millió embernek, lakossága mintegy 90 százalékának elegendő védőoltást tervez vásárolni az új típusú koronavírus ellen - jelentette be a szöuli kormány. Négy hónappal ezelőttire mérséklődött a napi új, koronavírussal fertőzöttek száma Indiában. 26 ezer 576 esetet jegyeztek fel, legutóbb július 10-én volt ennél kevesebb. Ferenc pápa kora reggel elhagyta a Vatikánt, és a Róma belvárosában található Szűz Mária-szoborhoz ment imádkozni a szeplőtelen fogantatás ünnepnapján, amely az idén hívők nélkül zajlik a koronavírus-járvány korlátozások miatt. Közös légi és vízi hadgyakorlatot tartott a Földközi-tengeren Görögország, Ciprus, Franciaország és Olaszország - adta hírül a ciprusi védelmi minisztérium. A Líbia keleti és déli részét uraló Halífa Haftar tábornok tengeri erői elfogtak egy jamaicai zászlójú török kereskedelmi hajót 17 fős legénységgel, amely a velük szemben álló kormányerők területére, az ország nyugati része felé tartott. Az ausztrál rendőrség 137 embert vett őrizetbe, és több mint 530 kilogramm kokaint foglalt le egy nagyszabású drogellenes razziában Sydneyben. A bíróság letartóztatott egy külföldi férfit, aki 36 illegális bevándorlót próbált meg egy kisbuszban Ausztriába átcsempészni. Állatviadalokat számolt fel a rendőrség összehangolt akcióban Nagykőrös külterületén - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Több mint 200 új busz megrendeléséről szóló megállapodást kötött a Volánbusz Zrt. és a Volán Buszpark Kft., így áfa nélkül 20,8 milliárd forint értékben vásárolnak csuklós járműveket - közölte a Volánbusz Zrt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint már csak Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika és Putnok levegője kifogásolt. A többi, mérőállomással rendelkező településen elfogadható a levegőminőség. Gálfi Dalma bejutott a nyolcaddöntőbe a keménypályás dubaji női tenisztornán. A gyorsasági kamion Európa-bajnokság kétszeres győztese, Kiss Norbert lett az Év magyar autóversenyzője az Autósport és Formula Magazin által összeállított rangsor alapján. A magyar sakk számára óriási dolognak és hatalmas lehetőségnek nevezte Hoang Thanh Trang magyar sakkolimpikon Magyarország élőben extra című műsorunkban azt, hogy négy év múlva Budapest rendezheti meg a sakkolimpiát.