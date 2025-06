Botrányos leleplezés: Az orosz szankciók élharcosa titokban orosz gázt használ

Megosztás itt:

Miközben a nyugati világ, főleg ez Európai Unió azon munkálkodik, hogy az orosz–ukrán háború miatt újabb és újabb szankciókat vessen ki Oroszországra, és függetlenítse magát az orosz energiától, kellemetlenné tud válni, ha ennek egyik élharcosáról kiderül, hogy – akár tudtán kívül is – orosz gázt használ. És nemrég pont ez esett meg egy igen fontos országgal.

Az Egyesült Királyság a Brexit óta nem tagja az EU-nak, de politikailag és gazdaságilag az európai szövetségi rendszer része és a NATO egyik legfontosabb tagja. A britek a háború 2022. februári kezdete óta Ukrajna egyik legfontosabb támogatóinak számítanak.

A Politico cikke azonban felgöngyölített egy szálat, felderítve, hogy az Egyesült Királyság igenis használ orosz gázt. A briteknél több gázszolgáltató vállalat működik. Közülük többek között

a Downing Streetet,

a Whitehall nagy részét (vagyis a brit állam közigazgatási központját),

a Bank of England irodáit,

az NHS kórházait

és számos iskolát is

a szerződések szerint a TotalEnergies leányvállalata látja el. A francia tulajdonú TotalEnergies pedig orosz gázzal is kereskedik.

Orosz gázzal is kereskedik a TotalEnegies

Az energiaóriás 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a Jamal LNG-ben, amely egy kiterjedt energiakomplexum Oroszország észak-szibériai területén, ahol hatalmas fosszilis tüzelőanyag-készletek rejlenek a föld alatt. A Novatek orosz energetikai vállalat többségi tulajdonában lévő létesítményben dolgozzák fel a gázt, aztán cseppfolyósított földgáz (LNG) formájában tartályhajókon szállítják többek között olyan európai uniós országokba is, amelyek Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai inváziója után továbbra is orosz cseppfolyósított földgázt importálnak gazdaságuk táplálására.

A TotalEnergies tájékoztatása szerint a Jamaltól egy, a háborút megelőzően megkötött hosszú távú szerződés alapján szállítanak gázt, és a szerződést nincs lehetőség felbontani. Ettől függetlenül ennek az energiaforrásnak a kereskedelme továbbra is mélyen ellentmondásos.

Az orosz LNG-behozatal – amelyben a TotalEnergies az egyik legnagyobb szereplő – értéke az Európai Unióban 2025-ben akár 8,5 milliárd dollár (mintegy 4000 milliárd forint) is lehet a helsinki székhelyű Centre for Research on Energy and Clean Air agytröszt becslése szerint. A legnagyobb importőrök Franciaország, Spanyolország és Belgium.

A múlt héten az Európai Bizottság újabb lépéseket tett az orosz gázimport visszaszorítására, többek között megtiltotta a hosszú távú szerződések alapján történő behozatalt, de csak 2028 januárjáig. Az Egyesült Királyság azonban már korábban megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz közvetlen behozatalát. Az ország vezetése szereti hangoztatni keményvonalas álláspontját Putyin fosszilis energiahordozóival szemben.

Kritikák kereszttüzében a szankciók élharcosa

A kritikusok szerint azonban a gázszállítási szerződés egy olyan céggel, amely továbbra is orosz gázt szállít a kontinensre, jelentősen aláássa az Egyesült Királyság megítélését a kérdésben.

„Felháborító, hogy a brit kormány épületeit egy olyan vállalat gázával fűtik, amely még mindig az orosz LNG-vel kereskedik. Minden egyes szerződés a TotalEnergiesszel azt üzeni, hogy az Egyesült Királyság hajlandó félrenézni, miközben az ukránok szenvednek” – jelentette ki Svitlana Romanko, az orosz fosszilis tüzelőanyag-kereskedelem ellen kampányoló Razom We Stand ukrán civil szervezet ügyvezető igazgatója.

Habár az ügy kipattanása óta a brit kormány a kritikák kereszttüzébe került, az Egyesül Királyság és a TotalEnergies közötti szerződések kapcsolatok feloldása nem olyan egyszerű. Az átfogó energiaszerződés csak 2027 februárjában jár le, ráadásul a kormányzati szervekkel kötött részszerződések között vannak olyanok, amelyek ennél is tovább érvényesek. A nyilvános dokumentumok szerint a védelmi minisztérium és a belügyminisztérium szerződéseinek lejárati dátuma 2030.

A nyilvántartások szerint a Bank of England és számos helyi tanács – köztük Lancashire, Hampshire, Bristol és Southampton – szintén többéves szerződésekkel rendelkezik, mindegyik üzlet potenciálisan több millió fontot ér a francia szolgáltatónak.

Habár a TotalEnergies egyike azon kevés energiacégnek, amely ilyen nagyszabású állami gázügyleteket tud kínálni, az energiaipar szakértői úgy vélik, hogy az Egyesült Királyság tisztviselőinek lennének más alternatívái is erre.

Fotó: Canva