„Botrányos” – így reagált Verhofstadt a befagyasztott uniós pénzek folyósítására

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy lehetséges dealről írt az EU és Magyarország között a Financial Times. A lap szerint az Európai Bizottság arra készül, hogy több milliárd eurónyi, jelenleg a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt befagyasztott uniós forrást szabadítson fel Magyarország számára, és ezzel Budapest támogatását is megszerezze a blokk költségvetésének növeléséhez és az Ukrajnának nyújtott jelentős pénzügyi támogatásához.

A cikkből kiderült: 13 milliárd euró EU-s forrást kívánnak feloldani november végéig. Erről három, a tárgyalásokról tájékozott tisztviselő beszélt a Financial Timesnak.

A témáról kedd délelőtt sajtótájékoztatót tartott Navracsics Tibor, területfejlesztésért és EU-s pénzekért felelős tárca nélküli miniszter. Kijelentette: az idei évben meglesz a megállapodás, és megnyílnak az uniós források. Arról azonban, hogy konkrétan mennyi, és mire költené azt a kormány, nem akart beszélni.

A Financial Times értesülésére Daniel Freund német EP-képviselő után Guy Verhofstadt is reagált. A belga politikus X-közösségi oldalán idézett a gazdasági lap cikkéből, mely szerint „ahhoz, hogy előrelépést érjünk el az Oroszország elleni 12. szankciós csomagban, fel kell oldanunk a Magyarországnak szánt 13 milliárdos befagyasztott finanszírozás feloldását...”

Verhofstadt szerint ez „botrányos... az egyhangúság eredménye a kül- és védelempolitikában, mely tönkreteszi értékalapú közösségünket” – hangoztatta a belga balliberális EP-képviselő.

Fotó: Mandiner