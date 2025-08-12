Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Megosztás itt:

A Németországban élő ukránoknak csak egyharmada dolgozik. Éppen ezért Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke és a kormánykoalícióban résztvevő Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője azt javasolta, hogy az ukrán menekültek ne részesüljenek többé a német alapjövedelem-jellegű szociális segélyben, az úgynevezett Bürgergeldben.

A ZDF televíziónak adott interjúban így indokolta a felvetést: „Végre gondoskodni kell arról, hogy mindenki, aki képes dolgozni, munkába álljon. Az ukránok esetében el kell érni, hogy ne kapjanak többé Bürgergeldet. A legjobb az lenne, ha ez nemcsak az újonnan érkezőkre, hanem mindenkire vonatkozna.”

