Botrányba keveredett a német bevándorlási hivatal

REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5.50-TÕL. A MÛSORVEZETÕ FARKAS KRISZTINA. 6.30 TÉMA: KEZDÕDIK A HÍRSZERZÉSI KÖZPONT KIÉPÍTÉSE? VENDÉG: VADAI ÁGNES FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTES, DK. 6.40 - TÉMA: A JOBBIKBAN KLIKKESEDÉS, A PÁRBESZÉD KÖRÜL CIRKUSZ. VENDÉG: NAGY ATTILA TIBOR ELEMZÕ, MÉLTÁNYOSSÁG POLITIKAELEMZÕ KÖZPONT. 7.40 TÉMA: EZER LÁMPÁS ÉJSZAKÁJA AZ ELTÛNT GYERMEKEKÉRT. VENDÉG: ACKERMANN JÓZSEF ALAPÍTÓ, EZER LÁMPÁS ÉJSZAKÁJA ALAPÍTVÁNY. 7.45 - TÉMA: LÉZERES KEZELÉSSEL AZ INKONTINENCIA ELLEN. VENDÉG: SZEGHEÕ PÉTER ORVOSIGAZGATÓ. 8.30 - A PERONON: SZANYI TIBOR AZ MSZP EP-KÉPVISELÕJE. NEM ÉRTI A JOBBIK ELNÖKE SNEIDER TAMÁS, HOGY MI A BAJA A PÁRT IRÁNYVONALÁVAL TOROCZKAI LÁSZLÓNAK. DÚRÓ DÓRA: MINDENNÉL FONTOSABBNAK GONDOLOM A JOBBIK EGYSÉGÉNEK MEGTARTÁSÁT, NEM KÍVÁNOK ÚJ PÁRTOT LÉTREHOZNI. SZABÓ SZABOLCS: AZ OKTATÁSNAK PÉNZRE ÉS PÁRBESZÉDRE VAN SZÜKSÉGE. EGY HÓNAP ALATT 5 ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTTAL NÕTT A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA. 17 ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTOT BUKOTT AZ ÁLLAM A ROGÁN ANTAL FÉLE LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKEN - G7.HU. RÉTVÁRI BENCE: IDÉNTÕL SZIGORÚBB SZABÁLYOK SZERINT LEHET ISKOLAI BUSZOS KIRÁNDULÁSOKAT SZERVEZNI. MUNKAERÕHIÁNY MIATT NEM JÖN KOZÁRMISLENYBE A FEHRER. FIDESZ: A MEZÕGAZDASÁGI BIZOTTSÁG VEGYE NAPIRENDRE HADHÁZY ÁKOS GYANÚS FÖLDÜGYEIT. MÉG 1 ÉVIG CSÚSZIK A BUDAPESTI E-JEGYRENDSZER BEVEZETÉSE. PÉNTEKTÕL 6-6 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. EURÓPAI BIZOTTSÁG: MAGYARORSZÁG MEGSÉRTI A KÖZÉPTÁVÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYCÉLHOZ VALÓ KÖZELEDÉS SZABÁLYÁT. A ROMÁN SZENÁTUS IS MEGVITATTA A SZÉKELYFÖLDI AUTONÓMIATERVEZETET, SZAVAZNI A JÖVÕ HÉTEN FOGNAK. A MEDVEPOPULÁCIÓ SZABÁLYOZÁSÁRA KÖTELEZTE A ROMÁN PARLAMENT A KORMÁNYT. SERGIO MATTARELLA OLASZ ÁLLAMFÕ MEGBÍZTA GIUSEPPE CONTÉT, AZ ÚJ OLASZ KORMÁNY MEGALAKÍTÁSÁVAL. POMPEO: WASHINGTON A SZÖVETSÉGESEIVEL EGYÜTT KÍVÁN FELLÉPNI AZ IRÁNI "FENYEGETÉS" ELLEN. AZ ÚJ BOLGÁR ATOMERÕMÛ ÉPÍTÉSE ELLEN TÜNTETTEK SZÓFIÁBAN, MIUTÁN A BOLGÁR ELNÖK PUTYINNÁL JÁRT, ÉS OROSZ SEGÍTSÉGET KÉRT. MEGSZÜNTETNÉ A LETT OKTATÁSI TÁRCA AZ OROSZ NYELVÛ TANÍTÁST A FELSÕOKTATÁSI MAGÁNINTÉZMÉNYEKEN IS. POMPEO: WASHINGTON NEM FOGJA TÛRNI AZ OROSZ BEAVATKOZÁST AZ ÕSZI FÉLIDÕS VÁLASZTÁSOKBA. JÚLIUSTÓL INGYENES LESZ A TÖMEGKÖZLEKEDÉS ÉSZTORSZÁGBAN - EURONEWS. FELFÜGGESZTETTÉK A DÖNTÉSHOZATALT A NÉMET MENEKÜLTÜGYI HATÓSÁG BRÉMAI KIRENDELTSÉGÉN, AZ OTT TÖRTÉNT JOGSÉRTÉSEK MIATT. A FRANCIA BELÜGYMINISZTER A PÁRIZSI SÁTORTÁBOROK "RÖVID IDÕN BELÜLI" FELSZÁMOLÁSÁT ÍGÉRI. IZRAEL LÉGICSAPÁST MÉRT A HAMÁSZ GÁZAI ÖVEZETI LÉTESÍTMÉNYEIRE. OPCW: A PALESZTINOK CSATLAKOZTAK A NEMZETKÖZI VEGYIFEGYVER-TILALMI EGYEZMÉNYHEZ. ENSZ-MEGBÍZOTT: SÜRGÕS LÉPÉSEK KELLENE EGY ÚJABB IZRAELI-PALESZTIN HÁBORÚ ELKERÜLÉSÉRE. A CHILEI KATOLIKUS EGYHÁZ FELFÜGGESZTETT TISZTSÉGÉBÕL 14 PAPOT SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉS GYANÚJA MIATT. ISMÉT BAJNOK A GYÕRI KÉZILABDA CSAPAT, A GYÕRI AUDI ETO KC MEGVÉDTE CÍMÉT A NÕI KÉZILABDA NB I-BEN. A SZOLNOK 8-7-RE LEGYÕZTE A FERENCVÁROST A FÉRFI VÍZILABDA OB I HÁROM GYÕZELEMIG TARTÓ FINÁLÉJÁNAK NEGYEDIK MÉRKÕZÉSÉN, ÍGY KIEGYENLÍTETTE A PÁRHARCOT. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST A 441-ES ÚT 5-ÖS KILOMÉTERÉNÉL. 15 ÉV SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE A FÉRJÉT LESZÚRÓ NAGYKANIZSAI NÕT A ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK. PLÜSS PINGVINEKBE REJTEGETTE A DROGOT KÉT DEBRECENI DÍLER. 25 KUTYAKÖLYKÖT ZSÚFOLT EGY KISTEHERAUTÓBA EGY OLASZ FÉRI, AKI ELLEN ÁLLATKÍNZÁS MIATT INDULT ELJÁRÁS ZALÁBAN.