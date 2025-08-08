Botrány a brit Tesconál: szendvicsnek látszó süti verte ki a biztosítékot

Megosztás itt:

Korlátozott darabszámban dobta piacra a brit Tesco a Nagy-Britanniában működő egységeiben azt a saját márkás, háromszög alakú szendvicseikre emlékeztető süteményt, melyet a Clubcard-program 30 éves évfordulójára ajánl a vásárlóinak – írja az Origo.

A brit sajtóbeszámolók szerint a következő hetekben mintegy ezer üzletükben teszik elérhetővé a sütiszendvicset, amely 3 fontért, vagy menüben vásárolva 4 fontért lesz elvihető.

A vállalat szerint évente több mint 3 millió darabot adnak el saját márkás szendvicseiből, ez inspirálta a céget a termék elkészítésére.

