Botrány a brit Tesconál: szendvicsnek látszó süti verte ki a biztosítékot

2025. augusztus 08., péntek 13:43 | vg.hu
Tesco szendvics süti

A Tesco 30 éves Clubcard-ját egy szendvicsformájú, vaníliakrémes tortával ünnepelné, de a vásárlók szerint inkább bizarr, mint ünnepi az ötlet.

  • Botrány a brit Tesconál: szendvicsnek látszó süti verte ki a biztosítékot

Korlátozott darabszámban dobta piacra a brit Tesco a Nagy-Britanniában működő egységeiben azt a saját márkás, háromszög alakú szendvicseikre emlékeztető süteményt, melyet a Clubcard-program 30 éves évfordulójára ajánl a vásárlóinak – írja az Origo.

A brit sajtóbeszámolók szerint a következő hetekben mintegy ezer üzletükben teszik elérhetővé a sütiszendvicset, amely 3 fontért, vagy menüben vásárolva 4 fontért lesz elvihető.

A vállalat szerint évente több mint 3 millió darabot adnak el saját márkás szendvicseiből, ez inspirálta a céget a termék elkészítésére.

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

Magyar Péter ismét lebukott: Bekapcsolva maradt a mikrofon és élőben tőle hallhattuk a kínos igazságot

Sokkoló késelést történt Szolnokon

Sokkoló késelést történt Szolnokon

 Kifeszített rendőrszalag, villogó, hangos rendőrszirénák, kérdéseket felvető tömeg – brutális támadás történt csütörtökön kora este Szolnokon, a vasútállomás előtti Jubileum téren.

Háború Ukrajnában

