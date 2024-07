Ukrajna több megyéjében is volt arra példa, hogy kézigránátot, vagy Molotov-koktélt dobtak a hadkiegészítő parancsnokságokra. Dunda György a HírTV Napindító című műsorában elmondta, most pedig már oda is eljutottak az erőszakos sorozás, az embervadászat ellen tiltakozó lakosok, hogy felgyújtják a toborzótisztek járműveit.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.