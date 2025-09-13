Keresés

Borzalmas inflációs adatok érkeztek a héten Romániában

2025. szeptember 13., szombat 10:06 | Világgazdaság
infláció román lej román gazdaság Románia reálbér csökkenés

Ha 10 százalék az infláció, és a béred csak 5 százalékkal nőtt, az kellemetlen helyzet – ilyet megéltek már a magyarok is. A román bérek friss adatai megmutatták, hogy a szomszédos országban most mennek ezen keresztül, a kormányzati megszorítások működnek, az előző évek mesterséges életszínvonal-emelésének árát a kormányzat most elkezdte megfizettetni a háztartásokkal.

  • Borzalmas inflációs adatok érkeztek a héten Romániában

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Meglepetést okozhatott, hogy Romániában a kiskereskedelmi fogyasztás még mindig éves emelkedést mutat. Holott az Európai Unió elképesztő mértékben legmagasabb költségvetési hiányait produkáló országban az év eleje, és még inkább az Ilie Bolojan-kormány júniusi hivatalba lépése óta megszorítások folynak. Csütörtökön borzalmas inflációs adatok érkeztek, pénteken pedig kiderült, hogy ezekhez milyen bérnövekedés párosul, és a kettőből már látható, hogy az elmúlt években sokak által "bezzegromániaként" emlegetett országban vége szakad a szinte töretlen életszínvonal-emelkedés évtizedeinek. A román bérek vásárlóértéke hanyatlásnak indult, a kérdés most, hogy takarékoskodással reagálnak, vagy ellenkezőleg: kiürítik a bankszámlákat.

Az EU messze legmagasabb éves inflációja most a román: augusztusban 9,9 százalék (a tipikus Közép-Európai szintek több mint kétszerese), szeptemberben pedig szinte biztosan meglesz a kétszámjegyű éves infláció.

Pénteken az derült ki, hogy a megelőző hónapban a román nettó átlagbérek 5,2 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Ez – mivel júliusban még csak 7,8 százalék volt az infláció – a román statisztikai hivatal számítása szerint azt jelenti, hogy a bérek reálértéke, azaz a vásárlóérték 2,4 százalékkal csappant meg egy év alatt. 

Augusztusban – már látható , hogy a mínusz megközelíti majd az 5 százalékot, szeptemberben pedig talán el is éri. 

Mivel az év hátralévő részében az infláció aligha csökken érdemben 10 százalék alá, borítékolható a szűk esztendő, hacsak a bérek hirtelen nem kezdenek el szépen emelkedni. (Az ellenkezője folyik azonban: a kormány az összeomlást elkerülendő megszorít.)

Fotó: Shutterstock

