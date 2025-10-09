Borzalmas beavatkozás ellen emelte fel szavát a WHO

Megosztás itt:

A "Ne árts!" címet viselő közlemény összeállítói felhívják a figyelmet arra, hogy a nemiszerv-csonkítást körülbelül minden negyedik nőn egészségügyi dolgozók hajtják végre, sokszor steril, kórházi körülmények között, abban a meggyőződésben, hogy az ilyen eljárás csökkenti az ártalmakat.

"Legyen világos: a női nemiszerv-csonkítás soha nem biztonságos! Egy rendkívül káros gyakorlatról van szó, amely mind testileg, mind lelkileg megsebzi azt, akin végrehajtják, és megsérti a nők testi önredelkezésével kapcsolatos jogát"

- olvasható a dokumentumban.

A WHO kiemelte, hogy

a legtöbb ilyen műtétet, 80 milliót Ázsiában élő nőkön végeznek el,

és felszólította az egészségügyben dolgozókat, köztük az orvosokat és a nővéreket, tegyenek eleget az orvosi esküben szereplő "Ne árts!" elvének, és védjék a nők, lánygyerekek és lánycsecsemők testi önrendelkezését a többi között az által, hogy szembeszegülnek bármilyen társadalmi vagy kulturális nyomásnak, amely ilyen gyakorlatra buzdít.

"Az ebben a térségben végzett női nemiszerv-csonkítás egyetlen változatáról sem lehet bizonyítani, hogy bármilyen előnnyel járna, ezért (elvégzésüket) lehetetlen összeegyeztetni az orvosi etikával"

- tette hozzá a szervezet.

A hatóságok és a minisztériumok felelősségére kitérve a WHO szorgalmazta a prevenciós anyagok népszerűsítését az orvosi egyetemeken és egészségügyi főiskolákon, valamint a közösségekben végzett ismeretterjesztést a gyakorlat káros voltáról.