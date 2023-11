Börtönbüntetést is kaphatnak a román soviniszták

Megosztás itt:

Az úzvölgyi katonatemető sajnos ismét magyarellenes kirohanások helyszíne volt. Egy október közepére szervezett hungarofób felvonuláson a résztvevők kifeszítettek egy "Magyarok, menjetek vissza Mongóliába, ahonnan jöttetek" feliratú molinót. A gyűlölködő szöveg itt még nem ért véget, mint írják: „Magyarország nincs Európa térképén”. Szerintük a barbár magyarok rablási szándékkal érkeztek a Kárpát-medencébe. A román soviniszták történelmi ismeretei szerint ez pontosan 1290-ben lehetett.

A Hargita megyei rendőrség gyűlöletre vagy diszkriminációra való felbujtás miatt eljárást indított két, a Románok Egyesüléséért Szövetséghez köthető soviniszta szervezet ellen.

Romániában az erre kiszabható maximális büntetés akár három év börtön is lehet. A katonatemetőben felvonuló román nacionalista, Nemzet Útja elnevezésű szervezet ellen nem ez az első rendőrségi eljárás. Korábban ugyancsak az úzvölgyi sírkertben történő rongálás és temetőgyalázás miatt is bűnvádi dossziét nyitott a nyomozó hatóság. Alig pár hónapja ugyanis a szélsőségesen sobviniszta román szervezet hívei 150 fakeresztet állítottak fel a Hargita és Bákó megye határán fekvő sírkertben, mivel szerintük ott román hősök nyugszanak. Ugyanez a szervezet a magyarellenes hangulatkeltéssel és provokációval Novák Katalin magyar köztársasági elnök nagykárolyi látogatását is megzavarta. De Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédekor sem riadtak vissza attól, hogy zavarkeltéssel, tüntetéssel hívják fel magukra a figyelmet, és hangot adjanak magyarellenességüknek.

Habár a román törvénykezés papíron kíméletlenül bünteti a magyar közösség gyalázását, a gyűlöletkeltést, az elmúlt jó pár évben tett feljelentések során még senkit sem ítéltek el. A legtöbb esetben még a nyomozati szakaszban lezárják az ügyet. Ilyenkor az ügyész úgy értékeli, hogy a magyarellenesség nem elég súlyos ahhoz, hogy bűncselekménnyé váljon.