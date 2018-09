Börtönbe megy Bill Cosby

A rendőröknek kellett támogatniuk a 81 éves Bill Cosby-t, akit bilincsben vezettek el, miután a bíróság bűnösnek mondta ki és letöltendő börtönbüntetésre ítélte egy 2004-es nemi erőszak-ügy miatt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A világhírű komikus, akit rajongói „Amerika apukájának” becéznek, az ítélet szerint elkábított és megerőszakolt egy Andrea Constand nevű nőt, ezért pedig legkevesebb 3 évre rács mögé kell vonulnia, de akár 10 évig is börtönben maradhat – ez attól függ, hogy az első 3 év elteltével jó magaviselet miatt feltételesen szabadlábra helyezik-e.

Az ítélethirdetés előtt a bíró szexuális ragadozónak nyilvánította a színészt, ami azt jelenti, hogy felveszik a szexuális bűnözők nyilvántartásába, és szabadulása után is rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen, valamint élete végéig tanácsadásra kell járnia.

Bill Cosby szóvivője szerint az ítélet politikailag motivált, és jól illeszkedik abba a manipulációs folyamatba, aminek részeként Donald Trump főbíró-jelöltjét is szexuális zaklatással vádolják.

„Ami most Washingtonban zajlik Kavanaugh bíró úrral, az része a szexháborúnak, aminek részese a Cosby urat elítélő bíró és a felesége is. Az ügy pszichológus szakértője egy szakmai körökben ellentmondásos iskola követője, és Andrea Constand valamint a bíró is ehhez a gyakorlathoz fordult” – mondta Cosby szóvivője.

Az ügyészség közlése szerint azonban a színésszel szemben ugyanúgy jártak el, mint bármelyik hétköznapi vádlottal.

„Sokan összekötik ezt az ügyet egyes országos mozgalmakkal, és én értem, hogy ennek az ügynek van egy nagyobb társadalmi kontextusa, ami segíthette az áldozatot, és a többi áldozatot abban, hogy beszéljenek arról, ami velük történt. De azt kell mondjam, hogy az első vádemelés óta a vádlottat ugyanolyan bánásmódban részesítettük, mint bármely másik vádlottat, aki ellen a hivatalunk eljár, évi mintegy 95 ezer ügyben” – nyilatkozta Kevin R. Steele, a Cosby-per ügyésze.

Cosby-nak nem ez volt az egyetlen ilyen botránya: korábban rengeteg nő megvádolta azzal, hogy molesztálta őket. A tárgyalóteremben többen is megjelentek, és az áldozat mögötti padsorokban hallgatták az ítélethirdetést.