Lebukott a baloldali álhírgyár: kémtoll, titokzatos szír repülő, internetblokkoló után a MOK – Takács Péter 2 újabb vádat is rögtön cáfolt

A botrányos álhírek új csúcsa! Amikor azt hitted, már mindent láttál (kémtoll, szír diktátor, zebrák), jött a Magyar Orvosi Kamara (MOK), és tényként közölt egy durva hazugságot! Takács Péter egészségügyi államtitkár azonnal lebuktatta a MOK vezetését, és egyenesen Magyar Péter Tisza Pártjának propagandáját emlegette. A tények egyértelműek: a baloldali álhírgyár nem kímél senkit, még a háziorvosok megbecsülését sem, csak hogy politikai hergelést és káoszt okozzon. Itt a teljes cáfolat, ami egyértelműen mutatja: ki hazudik ebben a történetben!