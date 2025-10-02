Keresés

Külföld

Börtönbe kerülhet Soros György, mert az erőszakos Antifa csoportokat támogatta + videó

2025. október 02., csütörtök 15:00 | HírTV

Az FBI megerősítette egy kutatóintézet adatait, amelyek szerint Soros több mint 80 millió dollárt fizetett szélsőséges csoportoknak. Az amerikai elnök a katonai vezetőknek tartott beszédében azt mondta: belső támadás alatt áll az Egyesült Államok.

  • Börtönbe kerülhet Soros György, mert az erőszakos Antifa csoportokat támogatta + videó

Az erőszakos tüntetések támogatása miatt kerülhet börtönbe Soros György. A Capital Research Center kutatóintézet jelentése szerint ugyanis a milliárdos több mint 80 millió dollárral pénzelt olyan csoportokat, amelyek terrorizmussal vagy szélsőséges tevékenységgel gyanúsíthatók. Donald Trump már az előző kampányban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tőzsdespekuláns radikális csoportokat pénzelt.

Legfrissebb híreink

Lebukott a baloldali álhírgyár: kémtoll, titokzatos szír repülő, internetblokkoló után a MOK – Takács Péter 2 újabb vádat is rögtön cáfolt

Lebukott a baloldali álhírgyár: kémtoll, titokzatos szír repülő, internetblokkoló után a MOK – Takács Péter 2 újabb vádat is rögtön cáfolt

A botrányos álhírek új csúcsa! Amikor azt hitted, már mindent láttál (kémtoll, szír diktátor, zebrák), jött a Magyar Orvosi Kamara (MOK), és tényként közölt egy durva hazugságot! Takács Péter egészségügyi államtitkár azonnal lebuktatta a MOK vezetését, és egyenesen Magyar Péter Tisza Pártjának propagandáját emlegette. A tények egyértelműek: a baloldali álhírgyár nem kímél senkit, még a háziorvosok megbecsülését sem, csak hogy politikai hergelést és káoszt okozzon. Itt a teljes cáfolat, ami egyértelműen mutatja: ki hazudik ebben a történetben!

