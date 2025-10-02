Az erőszakos tüntetések támogatása miatt kerülhet börtönbe Soros György. A Capital Research Center kutatóintézet jelentése szerint ugyanis a milliárdos több mint 80 millió dollárral pénzelt olyan csoportokat, amelyek terrorizmussal vagy szélsőséges tevékenységgel gyanúsíthatók. Donald Trump már az előző kampányban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tőzsdespekuláns radikális csoportokat pénzelt.
Külföld
Börtönbe kerülhet Soros György, mert az erőszakos Antifa csoportokat támogatta + videó
2025. október 02., csütörtök 15:00 | HírTV