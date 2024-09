Boros Bánk Levente: A német határzárral a magyar határvédelem is kicselezhető lehet + videó

A német társadalom egyre kevésbé tolerálja azt, hogy a migráció az ilyen kezeletlen problémává vált, és mindig a németeket, az őshonosokat feddik meg a politikai vezetők, hogy nekik kell toleránsabbnak, nyitottabbnak lenniük. Mostanra kezd elfogyni a türelem és erre a politika is reagál. Scholz, aki baloldaliként egyébként meglehetősen migrációpárti volt eddig, most hirtelen egy nagy fordulattal elkezdett migrációellenes hangokat megütni

