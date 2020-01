Boris Johnson brit miniszterelnök kilépési beszédét 23 órától a Hír TV ÉLŐBEN közvetíti.

A röszkei áttörés megmutatta, hogy továbbra is a határvédelem és a migráció megfékezése az egyik legfontosabb feladat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő emlékeztetett: itt arról van szó, hogy a Soros-hálózat szervezi a teljes balkáni migrációt. Nem kér bocsánatot, mert senkit nem alázott meg-közölte Niedermüller Péter. Az ATV-hu-nak azt mondta a DK-s politikus, hogy akik a kijelentése miatt tartott tüntetésen felszólaltak csak politikai hisztériát, politikai hangulatkeltést folytattak. Niedermüller Péter kijelentése gyűlöletkeltő és nyíltan uszító - jelentette ki a Fidelitas elnöke. Illés Boglárka azt mondta, hogy a máskor hangos jogvédő szervezetek hallgatnak az ügyben, ezért személyesen kér állásfoglalást a Helsinki Bizottságtól. Elkészült a módosított Nemzeti Alaptanterv - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós úgy fogalmazott: a módosított Nemzeti Alaptanterv a jelennek és a jövőnek készült és a múlt értékeire épít. Nyolcvanhárom hónapja folyamatosan emelkednek a bérek, köszönhetően a kormány adópolitikájának, amely a cégeknek lehetővé teszi, hogy többet költsenek béremelésre - mondta az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Magyarország az Európai Unió tagállamai közti adócsökkentési versenyben már több mint három éve az élmezőnyben van - közölte a Pénzügyminisztérium. A 2014-2020-as uniós ciklusban több mint 20 milliárd forintból - 34 projekt keretében - 40 ezer hektárnyi vizes élőhely rekonstrukcióját végezték Magyarországon - mondta Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. Kiváló a magyar-német ipari együttműködés, nincsenek konfliktusos kérdések, és a legfontosabb területen, az autóiparban megszűnt az utóbbi éveket jellemző bizonytalanság - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Berlinben. Minden közvetlenül Kínából érkező utast megvizsgálnak a Liszt Ferenc-repülőtéren, mielőtt belépne az országba - közölte a Budapest Airport Zrt. A kórházak felkészültek a koronavírussal kapcsolatos szakmai protokollok és eljárásrendek végrehajtására - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzs állt fel a koronavírus elleni védekezés érdekében - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. Felfüggeszti a Shanghai Airlines két budapesti járatát - közölte a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője Facebook-oldalán. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánítottaaz új koronavírus által Kínában okozott tüdőgyulladás-járványt. 213-ra nőtt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma és 9692-re a fertőzötteké Kínában - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb összesítésében. Nagy-Britanniában is megjelent az új koronavírus okozta betegség. A brit egészségügyi minisztérium közölte, hogy két páciens szervezetében azonosították a kórokozót Angliában. A következő hat hónapra a legmagasabb szintű egészségügyi készültséget léptette életbe az olasz kormány azt követően, hogy két, Rómában tartózkodó kínai turista koronavírus-fertőzöttnek bizonyult. Hatra emelkedett a koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Németországban, van köztük egy ötéves gyermek is - jelentették be illetékesek. Csehország az összes repülőterére kiterjesztette a prágai légikikötőben már vasárnap bevezetett, koronavírussal kapcsolatos óvintézkedéseket. 110 embert, köztük 83 brit állampolgárt hozott ki a brit kormány Vuhanból a járvány gócpontjának számító közép-kínai városból. Két új koronavírus-fertőzött személyt azonosítottak Oroszországban - jelentette ki Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes. A koronavírus terjedésétől tartva a hongkongi hatóságok úgy döntöttek, hogy március 2-ig zárva maradnak a helyi oktatási intézmények - jelentette be Carrie Lam hongkongi kormányzó. Mongólia március 2-ig lezárta kínai határátkelőit, hogy megakadályozza az újfajta koronavírus terjedését az országban - közölte az ulánbátori kormány. Ma éjjel elhagyja az Európai Uniót Nagy-Britannia. A brit EU-tagság helyi idő szerint 23 órakor, közép-európai idő szerint éjfélkor szűnik meg. Egyre több illegális bevándorló próbál eljutni Európába a Kanári-szigeteken át. Egy éve alatt megkétszereződött az ide érkező migránsok száma. Legkevesebb öten életüket vesztették, hárman pedig megsérültek egy gázrobbanás következtében, amely egy fémalkatrészgyár területén zajló építkezésen történt Oroszországban, az Orjol megyei Mcenszkben. Oroszország maradéktalanul teljesíti az idlíbi feszültségcsökkentési övezettel kapcsolatban vállalt kötelezettségeit - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Törökország nem vonakodik katonai erőt alkalmazni, ha az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban a helyzet nem normalizálódik minél előbb - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában arra szólította fel a keresztény világot, hogy álljanak ki Jeruzsálemért azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette béketervét az izraeli-palesztin konfliktus vonatkozásában. Két törvénymódosítást szavazott meg kétpárti egyetértéssel az amerikai képviselőház annak érdekében, hogy elejét vegye törvényhozási felhatalmazás nélkül indítandó háborúnak. Szükségállapotot hirdettek az Ausztráliai fővárosi területen a Canberra déli határában pusztító bozóttűz miatt. Az Interpol elutasította Bolívia kérelmét, hogy nemzetközi körözést adjanak ki a hazájában terrorizmussal vádolt Evo Morales volt elnök ellen - közölte Juan Lanchipa bolíviai főügyész. Földcsuszamlás végzett legalább 16 emberrel egy eritreai aranybányában. Elfogták a rendőrök a sályi emberölés feltételezett tettesét, egy 21 éves férfit - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak egy férfit, aki a gyanú szerint megütötte az aznapi erzsébetvárosi tüntetés egyik szervezőjét - közölte a BRFK. Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Anis Ben-Hatira a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC labdarúgócsapatához igazolt.