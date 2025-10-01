Fenyegetés miatt volt szükség evakuációra és a bombakeresők riasztására a brüsszeli repülőtéren

Megosztás itt:

A repülőgépet kiürítették és a brüsszeli repülőtér egy távoli helyére vitték, ahol jelenleg is átkutatják.

A gép a Brussels Airlines megbízásából Berlinbe tartott volna. Egy Air Baltic Airbus A220 típusról van szó, amely október végéig a Brussels Airlines kötelékében repül.

A brüsszeli repülőtér szerdán reggel kapott értesítést a szövetségi rendőrségtől a lehetséges fenyegetésről.

A repülőtér szóvivője megerősítette, hogy az utasokat és a személyzet tagjait biztonságos helyre vitték, és hogy a „zavar már véget ért”.

„A Brussels Airlines egy speciális segítségnyújtó csapatot hívott, hogy gondoskodjon az összes utasról és a személyzet tagjairól”

– mondta a légitársaság szóvivője.

Fotó: illusztráció