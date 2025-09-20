Megosztás itt:

A levélben a miniszter kemény vádakat fogalmaz meg, és olyan bizonyítékokat hoz fel, mint a 2023-as budapesti véres támadások, és a terrorista gyanúsítottak mentessége.

A terror leleplezése: miért tekinthető az Antifa erőszakos terrorszervezetnek?

Az Antifa nevű mozgalmat azért vádolják terrorizmussal, mert a szervezethez köthető csoportok és személyek politikai céljaik elérése érdekében nyíltan erőszakot alkalmaznak. A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter által is megemlített, 2023 februárjában Budapesten végrehajtott támadások különösen brutálisak voltak, és ártatlan embereket céloztak meg, akik nem voltak tisztában a támadók politikai motivációival. Az ilyen akciók félelmet keltenek a társadalomban, ami a terrorizmus egyik fő jellemzője. A politikai erőszak alkalmazása mellett az Antifa az online térben is aktív. Ahogy a hír is megjegyzi, „halállistákat” és „bombakészítési útmutatókat” terjesztenek, amelyek közvetlenül ösztönözhetik a szélsőséges cselekményeket.

Az, hogy a támadók menedéket találnak az EU tagállamaiban, tovább erősíti a gyanút, hogy a mozgalom nemzetközi hálózattal rendelkezik. A jogi védelembe részesülő, sőt, mentességet élvező európai parlamenti képviselők esete pedig megkérdőjelezi az EU-s intézmények hitelességét és a jogállamiság működését a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez az eset azt is sugallja, hogy a politikai szándékok akadályozhatják a bűnüldözést és a felelősségre vonást. A magyar kormány álláspontja szerint az EU-nak egységesen kell fellépnie, és összehangolnia a lépéseit az Egyesült Államokkal, mivel az Antifa fenyegetést jelent az Európai Unió polgárainak biztonságára.

