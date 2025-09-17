Keresés

Alattomos betegségben szenved a hosszú börtönévekre ítélt egykori brazil elnök

2025. szeptember 17., szerda 21:47 | MTI
betegség bőrrák Jair Bolsonaro

Veseproblémája miatt kórházban kezelték az államcsínykísérlet miatt 27 évi börtönre ítélt Jair Bolsonaro volt brazil elnököt, aki időközben már el is hagyhatta a klinikát - közölte szerdán az intézmény.

  • Alattomos betegségben szenved a hosszú börtönévekre ítélt egykori brazil elnök

Az augusztus óta házi őrizetben tartott volt jobboldali elnököt (2019-2022) őrizet alatt szállították be kedden a brazíliavárosi DF Star magánklinikára rosszulléte miatt, és az éjszaka megfigyelés alatt tartották - közölte a családja.

A hetvenéves Bolsonaro egészsége gyenge azóta, hogy 2018-ban az elnökválasztás előtt egy kampánygyűlésen megkéselték.

A klinika kórlapja szerint a volt elnök kiszáradással, gyors szívveréssel és alacsony vérnyomással érkezett a kórházba.

"A vizsgálatok vérszegénységet és veseelégtelenséget állapítottak meg", és a volt elnököt szerdán megfigyelés alatt tartották, hogy megállapítsák, továbbra is szükség van-e a kórházi kezelésre, majd kora délután távozhatott a klinikáról.

Orvosai szerdán bejelentették: a napokkal korábban történt mintavétel alapján megállapították, hogy

a volt elnök pikkelyes sejt karcinómában szenved. Claudio Birolini orvos újságírók előtt kijelentette, hogy "ez a fajta bőrrák súlyosabb következményekkel járhat".

A brazil legfelsőbb bíróság csütörtökön 27 évi börtönre ítélte Bolsonarót. A vádpontok egyike puccskísérlet a 2022-es elnökválasztási verseny elvesztését követően a vetélytárs, Luiz Inácio Lula da Silva ellen egy olyan összeesküvésben, amelynek részeként Lula, továbbá Geraldo Alckmint, Brazília megválasztott alelnöke és Alexandre de Morais, a legfelsőbb bíróság egyik tagjának meggyilkolását is tervezték. A vádpontok között szerepelt továbbá részvétel fegyveres bűnszervezetben, a demokratikus jogállamiság erőszakos eltörlésére tett kísérlet, erőszakos károkozás és műemlék megrongálása.

Bolsonaro csak akkor kezdheti meg a büntetése letöltését, ha minden fellebbezési lehetőséget kimerítettek. A védelem már közölte, hogy rövidesen fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen.

