2018. december 27.,
csütörtök, János napja

Bolíviában találtak meg egy 32 éve elrabolt argentin nőt

Hír TV

2018. december 26., szerda 23:06

Bolíviában találtak meg egy argentin nőt, akit 32 éve, 13 évesen raboltak el emberkereskedők - közölte kedden az argentin rendőrség.

A közlemény szerint a 45 éves nőt a két ország rendőrsége közös nyomozásának eredményeként sikerült felkutatni. Az argentin hatóságok kérésére az elmúlt hónapokban a bolíviai rendőrség különleges egysége gyűjtött bizonyítékokat arra, hogy a több mint három évtizede elrabolt nő Bermejo dél-bolíviai kisvárosban tartózkodik. A bolíviai igazságügyi szervek utasítására a rendőrség végül kiszabadította a nőt, akit - fiával együtt - már vissza is vittek családjához az argentínai Mar del Platába. Az évtizedekkel ezelőtti emberrablás körülményeiről egyelőre nincs információ.

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