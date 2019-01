Bolívia kiadja Battistit Olaszországnak

2019. JANUÁR 14., HÉTFÕ 33 FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÖBB MINT 300 PROJEKTJÉT TÁMOGATJA AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM. ÚJABB CSALÁDTÁMOGATÁSI LÉPÉSEKET JELENT BE IDEI ÉVÉRTÉKELÕJÉN A KORMÁNYFÕ MAGYAR IDÕK. BRÜSSZEL TOVÁBB ERÕLTETI A KÖTELEZÕ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁT - KÖZÖLTE HALÁSZ JÁNOS, A FIDESZ-FRAKCIÓ SZÓVIVÕJE. KARÁCSONY GERGELY: HA MEGVÁLASZTANAK, KEZDEMÉNYEZNI FOGOM A LIGET-PROJEKT LEÁLLÍTÁSÁT M1. AZ ÁSZ MEGSZÜNTETTE A MOMENTUM ÉS A PÁRBESZÉD ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK FOLYÓSÍTÁSÁT ELJÁRÁSI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE MIATT. TÖBB MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS KEZDÕDIK A SEMMELWEIS EGYETEMEN MAGYAR IDÕK. NYITRAI: 40 SZÁZALÉKRA EMELKEDETT A DOLGOZÓ MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK ARÁNYA. KSH: TAVALY NOVEMBERBEN 4,0 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS. KSH: TAVALY NOVEMBERBEN 4,4 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕI ÁRAK. A 4-ES METRÓ KELETI PÁLYAUDVARI VÉGÁLLOMÁSÁRA BELÉPTETÕKAPUKAT TELEPÍTENEK ITM HIRDETMÉNY. A GULÁG-RA, VAGYIS A SZTÁLINI SZOVJETUNIÓ MUNKATÁBORAIBA ELHURCOLTAKRA EMLÉKEZTEK NAGYMAROSON VASÁRNAP. IZRAEL ÉS MAGYARORSZÁG VALLÁSI KAPCSOLATAINAK ERÕSÍTÉSÉRÕL TÁRGYALT SOLTÉSZ MIKLÓS EGYHÁZI ÁLLAMTITKÁR JERUZSÁLEMBEN VASÁRNAP. MEGKÉSELTÉK AZ ÉSZAK-LENGYELORSZÁGI GDANSK POLGÁRMESTERÉT VASÁRNAP ESTE, ÚJRA KELLETT ÉLESZTENI ÉS KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK, A TÁMADÓT ELFOGTÁK. MEGMÛTÖTTÉK A MEGKÉSELT GDANSKI POLGÁRMESTERT, ÁLLAPOTA KRITIKUS. NAGYSZABÁSÚ RAZZIÁT TARTOTTAK A NÉMETORSZÁGI ÉSZAK-RAJNA-VESZTFÁLIA TARTOMÁNYBAN KÖZEL-KELETI BÛNÖZÕI CSOPORTOK, ÚGYNEVEZETT KLÁNOK ELLEN VASÁRNAP. TOVÁBB CSÖKKENT A MENEDÉKJOGI KÉRELMEK SZÁMA NÉMETORSZÁGBAN TAVALY EGY KORMÁNYZATI KIMUTATÁS SZERINT BILD AM SONNTAG. THERESA MAY: VALÓSZÍNÛBB A BREXIT ELMARADÁSA, MINT A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS. A KÖZÉPNYUGATI ÁLLAMOK UTÁN MÁR AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI PARTVIDÉKÉT IS VASTAG HÓTAKARÓ BORÍTJA. RASSZISTA MEGJEGYZÉSEI MIATT MINDEN CÍMÉTÕL MEGFOSZTOTTA KUTATÓINTÉZETE A NOBEL-DÍJAS AMERIKAI JAMES WATSONT. DONALD TRUMP GAZDASÁGA TÖNKRETÉTELÉVEL FENYEGETI TÖRÖKORSZÁGOT, HA KURDOKAT TÁMADNA SZÍRIÁBAN. ANKARA A STRATÉGIAI PARTNERSÉGRE EMLÉKEZTETTE A TÖRÖK GAZDASÁG TÖNKRETÉTELÉVEL FENYEGETÕZÕ AMERIKAI ELNÖKÖT. A FEHÉR HÁZ IRÁN ELLENI TÁMADÁS MEGTERVEZÉSÉT KÉRTE TAVALY A PENTAGONTÓL WALL STREET JOURNAL. LEZUHANT EGY SZÁLLÍTÓGÉP IRÁNBAN, TEHERÁNTÓL NYUGATRA, LEGKEVESEBB 15-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. ÚJABB GÁZROBBANÁS TÖRTÉNT OROSZORSZÁGBAN, EZ ALKALOMMAL A ROSZTOVI TERÜLET EGY LAKÓHÁZÁBAN, LEGKEVESEBB EGY EMBER MEGHALT. UTOLSÓ NAPJAIT ÉLI AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLTAL ELLENÕRZÖTT UTOLSÓ ZÁRVÁNY SZÍRIÁBAN, AZ IRAKI HATÁRNÁL KÖZÖLTE A SZÍRIAI DEMOKRATIKUS ERÕK NEVÛ KURD-ARAB MILÍCIA. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A 3122-ES ÚTON ÚJSZÁSZ ÉS ABONY KÖZÖTT, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. ORFK: KÉTSZÁZMILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ ECSTASY TABLETTÁT ÉS KOKAINT FOGLALTAK LE ÓBUDÁN. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ TASSON VASÁRNAP ESTE, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE - KÖZÖLTE A KATASZTRÓFAVÉDELEM. JOGELLENESEN PRÓBÁLT MEG BEJUTNI AZ ORSZÁGBA HÁROM AFGÁN BEVÁNDORLÓ RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK AZ IDEIGLENES BIZTONSÁGI HATÁRZÁRHOZ KÍSÉRTÉK ÕKET. ÉLETÉNEK 95. ÉVÉBEN ELHUNYT ZSITNIK BÉLA, AZ 1948-AS, LONDONI OLIMPIA KORMÁNYOS KÉTEVEZÕS VERSENYSZÁMÁNAK BRONZÉRMESE.