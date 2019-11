Bolgár kamion - Azonosították az összes áldozatot

A Liget Projekt leállításával a nyugati világ legnagyobb kulturális beruházását töri derékba az új főpolgármester - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely ugyanakkor hozzátette: a kormány nem erőltet olyan beruházásokat, amelyeket Karácsony Gergely nem akar. A Fővárosi Közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára felfüggesztette a Szent István-szobor elhelyezési munkálatait a XIII. kerületi Szent István parkban. Az új Fővárosi Közgyűlés Szent István szoborról szóló döntése azt üzeni, hogy a nemzet fővárosa ideológiai küzdelembe keveredett az államalapító királlyal – mondta Székesfehérvár kormánypárti polgármestere a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Cser-Palkovics András ezért az augusztus 20-i állami ünnepségek Székesfehérvárra és Esztergomba költözését javasolja. Horváth Csaba, Zugló új polgármestere nem tartja aggályosnak, hogy a kerület által lebonyolított közbeszerzési eljárást egy olyan cég nyerte meg, amelynek az egyik tulajdonosát korábban csalás miatt elítélte a bíróság. A Demokratikus Koalíció nem támogatja az új zuglói parkolási szerződést - közölte a párt. Kocsis Máté, Józsefváros országgyűlési képviselőjeként a kerület érdekét szolgáló ügyekben együtt kíván működni az új vezetéssel - írta levelében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az önkormányzat új képviselő-testületének. Pártbéli ellenfelei buktatták meg Jakab Pétert - írja a Magyar Nemzet. A cikk szerint kettészakadt a Jobbik, a párt egyik fele Jakab Péter frakcióvezetőhöz, a másik Szabó Gábor pártigazgatóhoz húz. A párton belüli hatalmi ellentétek mögött egyebek mellett az állhat, hogy Jakab Péter nyíltan keresi az együttműködés lehetőségeit Gyurcsány Ferenccel és Dobrev Klárával - írja a Magyar Nemzet. A kormány visszavonja azt a korábbi döntését, amely középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötötte a felsőfokú tanulmányok megkezdését - közölte a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: számos szervezet kérte ezt, a többi közt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a roma szakkollégiumi hálózat, valamint a nyelvtanárok egyesülete. Az embereket szolgáló közigazgatás erősödéséhez megfelelő képességre és tudásra van szükség, ezt célozza a 2021 végéig zajló humánerőforrás-fejlesztési program - mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. A kormány támogatta az egészségbiztosítási alap több mint 34 milliárd forinttal történő megemelését - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A következő évekre is stabil az építőipar megrendelés-állománya, csak a Budapesten tervezett és a kivitelezési fázisba lépett állami beruházások 2030-ig 4600 milliárd forintos értéket képviselnek - mondta a Schneller Domonkos helyettes államtitkár. Újabb 964 kistelepülési fejlesztés indul 4,69 milliárd forint támogatással a Magyar falu program keretében - közölte a Miniszterelnökség. Tavaly a magyar gazdálkodók 355 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, változatlan áron 11 százalékkal többet, mint 2017-ben - mondta Nagy István agrárminiszter. Az Agrárminisztérium mintegy 106 milliárd forintnyi támogatást biztosít az erdőgazdálkodás számára, amelynek felhasználásában kiemelt szerep jut az erdőtelepítéseknek - közölte Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Törökország Magyarország szövetségese a NATO-ban és Európa egészének legfontosabb szövetségese a migráció megállításában - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatásával összefüggésben. Gulyás Gergely hozzátette: Magyarország minden szövetségesével és valamennyi nagyhatalommal jó viszonyra törekszik. Budapesten lesz az ENSZ terrorizmus elleni hivatalának regionális programtámogató irodája – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta a török államfőt. Recep Tayyip Erdogan ezután a Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor kormányfővel. A két vezető gazdasági és biztonságpolitikai témákról egyeztetett. Javította a magyar GDP növekedésére vonatkozó prognózisát az Európai Bizottság, a korábban várt 3,7 százalékkal szemben idén 4,6 százalékos gazdasági bővülésre számít, ez a harmadik legmagasabb érték az Európai Unióban. A szlovákok és magyarok egyetértenek abban, hogy erős tagállamokra épülő, kultúráját és hagyományait megőrző Európai Uniót szeretnének - mondta Menczer Tamás államtitkár Pozsonyban. Felszámoltak a francia hatóságok két migránstábort Párizs északi részén - több mint 1600 embert szállítottak el, és átmenetileg öt sportlétesítménybe helyezték el őket. A Szíriába és Irakba érkezett külföldi terroristák a vereség után hazatérve alvó sejteket hoznak létre Európában, és autonóm dzsihádra ösztönzik harcostársaikat - figyelmeztetett Taskentben Alekszandr Bortnyikov, az orosz biztonsági szolgálat vezetője. Líbia belegyezett az Olaszországgal kötött kétoldalú migrációs szerződés módosításába - jelentette be az olasz belügyminiszter. A török biztonsági erők elfogták az Iszlám Állam terrorszervezet meggyilkolt vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi fiát - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Recep Tayyip Erdogan török államfő november 13-án Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel - jelentette be a török elnöki hivatal. Az iraki biztonsági erők éles lőszerrel oszlattak fel egy kormányellenes tüntetést Bagdadban - 4 tüntető életét vesztette, 35-en megsebesültek. Agyonlőttek négy tartományi bírót a kelet-afganisztáni Logar tartományban ismeretlen fegyveresek - közölték afgán médiaforrások. Irán megkezdte a fordói atomlétesítmény centrifugáinak feltöltését uránium-hexafluorid gázzal - jelentette az iráni állami média. Legalább 48 ember halálát okozták a súlyos áradások Kenya északi részén, a heves esőzések csaknem 144 ezer embert érintettek - közölte az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala. A Lufthansa 1300 járatot törölt a német légiutas-kísérők független szakszervezetének csütörtökre és péntekre bejelentett sztrájkja miatt - több budapesti járatot is töröltek. Péntek reggel hat óráig sztrájkolnak az olaszországi országutakon és autósztrádákon található üzemanyagtöltő állomások dolgozói. Előadás közben szakadt le a londoni Piccadilly Színház mennyezetének egy darabja - többen megsérültek. Két autóban honfitársaikat szállító Srí Lanka-i embercsempészeket fogtak el Zalában - közölte a rendőrség. Vádat emelt az ügyészség egy zömében szerb állampolgárokból álló csoport tagjai ellen, akik egy év alatt 26 autót loptak el Nyugat-Európából, majd szállítottak Magyarországon keresztül Szerbiába - közölte a rendőrség. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani ma a fővárosban Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása miatt, ezért több közösségi közlekedési járat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik - közölte a BKK. Változik a 3-as metró pótlása a november 9-i, 16-i és 23-i hétvégén - közölte a BKK. Babos Tímea bejutott a negyeddöntőbe a sencseni keménypályás női tenisztornán. Női jégkorong, felkészülési mérkőzés: Magyarország - Kína 5:0 Női kézilabda NB I: Váci NKSE - Alba Fehérvár KC 29:22; Motherson-Mosonmagyaróvár - Győri Audi ETO KC 21:35 A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség bejelentése szerint az iraki válogatott Jordániában játssza majd soron következő két „hazai” világbajnoki selejtezőjét.