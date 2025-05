Bóka János: olyan ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága, hogy még a Holdról is látszik + videó

Megosztás itt:

Bóka János kiemelte: a bizottság eddig azt állította, hogy ezek az üzenetek nem is léteznek, most már azonban tudható, hogy igen. A bizottság eddig ezeket nem akarta nyilvánosságra hozni, ám most már tudjuk, hogy nyilvánosságra kellene hozni - jelezte.

Hozzátette azonban: azt sajnos továbbra sem tudjuk, hogy mi van ezekben az üzenetekben. Nem tudjuk, hogy mi történt 1,8 milliárd vakcina rendelése és több tízmilliárd euró kifizetése ügyében - fogalmazott.

És azt sem tudjuk, hogy a bizottság elnöke más ügyeket is intézett-e SMS-ben, például van-e olyan üzenet, amelyben Ukrajna uniós csatlakozásának dátuma is olvasható - vetette fel Bóka János.

Az Európai Unió luxembourgi székhelyű bíróságának szerdán közzétett ítélete szerint az Európai Bizottság nem adott kielégítő és hihető indoklást arra, hogy miért tagadta meg a koronavírus elleni vakcinák szerződéseiről szóló, Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója között váltott szöveges üzenetek nyilvánosságra hozatalát.