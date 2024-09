Bóka János: Magyarország továbbra is a schengeni övezet elkötelezett tagja

Megosztás itt:

Magyarország csatlakozik Hollandiához abban, hogy az Európai Unió migrációs politikájából való kimaradást kérje – jelentette ki szerdán a kormány egyik minisztere, ami a Politico szerint újabb jele annak, hogy a bevándorlással kapcsolatos uniós konszenzus „megromlik”.

A brüsszeli lap a hír kapcsán emlékeztetett rá, hogy az új holland kormány a múlt héten bejelentette, hogy „a valaha volt legszigorúbb menekültügyi politikát” kívánja megvalósítani, és szerdán kérelmet nyújtott be egyes uniós migrációs politikáktól való eltérésre. Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter az X-en azt írta: "Drasztikus lépésekre van szükség az illegális migráció megfékezésére, a magyar kormány ezért csatlakozik Hollandiához, és kéri az uniós menekültügyi és migrációs szabályok alóli kimaradást, ha a Szerződés módosítása ezt lehetővé teszi.”

Az EU-szerződések módosítása azonban hosszú és bonyolult folyamat, amelyhez minden tagállam egyhangú döntése szükséges. A Bizottság szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy nem számít egyhamar ilyen változtatásra. Az európai menekültügyi és migrációs szabályok kötelező erejűek, és a holland migrációs miniszter közölte, hogy továbbra is végrehajtják azokat.

Míg Németország a múlt héten ellenőrzéseket vezetett be a határain, Magyarország nem jelentette be, hogy ezt tervezi. Magyarország továbbra is „a schengeni övezet elkötelezett tagja” – jelentette ki Bóka.

Forrás: Mandiner

Fotó: Orbán Viktor facebookos oldala