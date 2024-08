Bóka János: Magyarország teljesíti nemzetközi és európai uniós tagállami kötelezettségeit a védelmet kereső ukrán állampolgárokkal szemben

Emlékeztett rá, hogy a magyar miniszterelnök először Kijevben, majd Moszkvában, Pekingben és az Egyesült Államokban tett kétoldalú látogatásokat, hogy tájékozódjon a fegyverszünet és a béketárgyalások lehetőségéről a háborús konfliktus mihamarabbi befejezése érdekében. Azt is kiemelte a bejegyzés szerint, hogy Magyarország jelenleg és a jövőre nézve is teljesíti nemzetközi és európai uniós tagállami kötelezettségeit a Magyarországon védelmet kereső ukrán állampolgárokkal szemben.

Magyarország helyzete nem könnyű, hiszen az eddigi folyamatos erőfeszítések miatt rótt ki büntetést az Európai Bíróság - jegyezte meg. Mint írta, nyilatkozatában azt is kifejtette, hogy ha az ország elveszítené az ellenőrzést a határai felett, és többé nem dönthetne arról, hogy ki lép be a területére és ki nem, az sokkal magasabbak költséggel és kockázattal járna, mint maga a bírság.

