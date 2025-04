Bóka János: Magyarország segíti Észak-Macedónia uniós csatlakozását

Megosztás itt:

Az eseményen a miniszter arról beszélt, hogy Magyarország elkötelezett Észak-Macedónia európai integrációja mellett, ennek megfelelően jött létre az együttműködési megállapodást az Észak-Macedón Köztársaság Európai Ügyek Minisztériumával.

Kijelentette: Észak-Macedónia és Magyarország között átfogó alapokon nyugvó, erős stratégiai partnerség áll fenn közös értékek és kölcsönös érdekek mentén, e partnerség pedig az EU-val kapcsolatos ügyekre is kiterjed, beleértve Észak-Macedónia csatlakozási folyamatát is.

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége idején sikerült ismét a bővítési folyamat fókuszába helyezni a Nyugat-Balkánt, s két év után végre újra megnyitásra és lezárásra kerültek fejezetek és klaszterek a Nyugat-Balkán tagjelölt országaival.

A magyar elnökség alatt végzett tevékenységek hozzájárultak Észak-Macedónia reformtervének elfogadásához, amely lehetővé tette, hogy az ország megkapja a program keretében az első előlegkifizetéseket, mondta, hozzáfűzve: a magyar elnökség munkája hozzájárult Észak-Macedónia csatlakozásához az Egységes Európai Fizetési Övezethez is, amelyre még az idei év folyamán sor kerül.

Elmondta, két közös kormányülésre is sor került Ohridban és Budapesten, most pedig intézményesítik és hivatalossá is teszik együttműködést az európai uniós ügyekért felelős minisztériumaik és minisztereik között.

A pénteken aláírt egyetértési megállapodás strukturált együttműködést hoz létre az EU szektorális politikáinak minden területén. Kiterjed a személyzet képzésére és gyakornoki programok bevezetésére, a kormányzati EU-koordinációra, valamint a tapasztalatcserére és szakmai tudásmegosztásra az uniós források felhasználásában - emelte ki.

Közölte azt is, a következő fázis a munkatervek elfogadása lesz, amelyek konkrét közös projekteket és tevékenységeket tartalmaznak majd, ennek érdekében meghívta Orhan Murtezani minisztert Budapestre, hogy a közeljövőben véglegesítsék e munkatervet, továbbá kijelöljék azokat a projekteket, amelyekben sikeresen tudnak együttműködni.

A bővítés a Nyugat-Balkánon, valamint Észak-Macedónia európai uniós csatlakozása még befejezetlen ügy - húzta alá, kijelentve, hogy "Észak-Macedóniának már az Európai Unió tagjának kellene lennie".

Meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak legalább annyira szüksége van a régióra és Észak-Macedóniára, mint amennyire a régiónak és Észak-Macedóniának szüksége van az unióra. Magyarország mindig támogatni fogja ezt a folyamatot, és segíteni fogja Észak-Macedóniát, kormányát és barátainkat abban, hogy teljes jogú tagként csatlakozhassanak az Európai Unióhoz - rögzítette.

Bóka János kitért arra, hogy a magyar kormány álláspontja szerint "az európai integrációnak azt kell szolgálnia, hogy a tagállamok együtt erősebbek legyenek, mint külön-külön, ugyanakkor meg kell őrizniük saját identitásukat az együttműködés keretein belül is" - fogalmazott. Közölte: a magyar kormány soha nem riadt vissza attól, hogy határozottan képviselje álláspontját az uniós intézményekben.

"Nyitottak vagyunk a párbeszédre, és készek vagyunk lefolytatni a politikai vitákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Európai Uniót a helyes irányba lehessen terelni" - emelte ki, hozzáfűzve: nem gondolja, hogy ez problémát jelentene, vagy hogy ez az EU intézményrendszerének működésképtelenségét jelentené. Szerinte éppen ellenkezőleg: "ez maga az európai integráció lényege - az egység a sokféleségben" - fogalmazott.

Forrás: MTI

Fotó: MTI