Bocsánatot kért a zaklató szenátor

Bocsánatot kért Al Franken minnesotai demokrata szenátor attól az újságírónőtől, akit még 2006-ban zaklatott szexuálisan - írja a The Washington Post. A férfi, aki akkor még komikus volt együtt turnézott az úgynevezett háborús zónákban vagyis Kuvaitban, Irakban és Afganisztánban az újságírónővel a fegyveres alakulatok karácsonyi műsorainak keretében. A férfi többször is erőszakoskodott az újságírónővel, tapogatta, csókolni akarta. Később Afganisztánból hazafelé az éppen alvó nőnek megfogta a melleit. Szerencsétlenségére az esetet több fotó is megörökítette. Az újságírónő csak most állt elő a fotóval és a történettel. A szenátus etikai bizottsága azonnali vizsgálatot rendelt el a demokrata szenátor ügyében.

Csütörtök este is tartott még Berlinben a CDU/CSU német jobbközép pártszövetség, a liberális FDP és a Zöldek első közös kormányának megalakításáról zajló tárgyalássorozat délelőtt kezdődött utolsó fordulója -írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A pártok színe alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormány megalakításának lehetőségéről csaknem egy hónapja, október 18-án kezdett megbeszélések eredményét összefoglaló záródokumentum 61 oldalas tervezete sok zárójeles megjegyzést tartalmaz, ami azt jelenti, hogy az adott ügyben nincs megállapodás. Nézeteltérések vannak a migrációs politikában, a közlekedéspolitikában, a klímapolitikában és a lakáspolitikában.

Rendkívül jól halad az Európai Unió felé vezető úton Szerbia - jelentette ki Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője számol be a szerb politika. Mogherini a negyedik EU-Szerbia Stabilizációs és Társulási Tanács ülése után hangsúlyozta: az unió és Szerbia közötti kapcsolatok erősek és intenzívek, ennek fenntartása és elmélyítése közös stratégiai cél, illetve közös stratégiai érdek. Az unió és Szerbia közös szándéka, hogy az együttműködés elmélyüljön, ami visszafordíthatatlan előrelépést jelent Szerbia uniós integrációs folyamatában stabilitást hozva az egész régió számára.