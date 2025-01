Bocsánatot kért a parlament feloszlatásáért a francia elnök újévi beszédében

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: 2025-ben Ukrajnának a harcmezőn és a tárgyalóasztalnál is harcolnia kell, hogy véget vessen a közel három éve tartó orosz inváziónak.

Magyar Levente: Románia schengeni övezethez való csatlakozása Magyarország számára fontos nemzeti elégtétel

Románia schengeni övezethez való csatlakozása Magyarország számára fontos nemzeti elégtétel, hiszen a most megszűnő határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól, de amit most tettünk, azt román barátainkért is tettük - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára a Pocsaj és Biharkeresztes közötti határátkelő szimbolikus megnyitásán.