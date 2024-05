Blinken megígért mindent Kijevben, de Zelenszkij megint többet akar + videó

Az Egyesült Államok azonban nem csak Ukrajnába szánja fegyvereit. Washington ugyanis taktikai atomtölteteket igyekszik telepíteni minél közelebb Oroszországhoz. Épphogy megszáradt a tinta a svéd NATO-csatlakozási dokumentumokon, Stockholm máris jelentkezett, hogy örömmel helyezi az amerikai atomfegyvereket területén . Ezzel Svédország is beállt Lengyelország mellé azon országok sorába, amelyek készek akár nukeláris háborúba is beszállni Oroszország ellen.

Ezt az ukrán elnök meg is köszönte, de - ahogy azt már korábban is láttuk - ismét elégedetlen.

Miközben egyre hevesebb harcok dúlnak az orosz-ukrán fronton, Kijevbe érkezett az amerikai külügyminiszter . Anthony Blinken előre be nem jelentett útjának célja, hogy megnyugtassa szövetségeseit, az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajnát.

