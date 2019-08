Biztonságpolitikai szakértő: Az ENSZ jelezte, hogy Európában merényletek várhatók

Azért sikeresek a mai napig a rendszerváltó politikusok Magyarországon, mert nem absztrakt elvek mentén, hanem az ország érdekében politizálnak - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Hivatalosan megkezdődött az önkormányzati képviselők választását megelőző kampányidőszak. Karácsony Gergely tagadja, hogy tárgyalt volna a drogliberalizációról Sermer Ádámmal, aki pár napja lépett vissza Karácsony javára a főpolgármester-jelöltségtől. A liberális Sermer korábban azt mondta, főpolgármesterként egyik első intézkedése lesz, hogy Budapesten dekriminalizálják a marihuána fogyasztást. A meggyengült ellenzéki pártelitek megélhetési biznisze az önkormányzati választási összefogás - jelentette ki a főpolgármester az Inforádióban. Tarlós István hangsúlyozta: a választási együttműködés nem az ellenzéki érzelmű emberek összefogása, az előválasztásokon csupán pár százalékos volt a részvétel. A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje szerint az összefogás az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely vezette Zuglóban bukott meg a leglátványosabban, az ellenzéki pártok feladták az elveiket és már nincs saját eszmerendszerük. A Sétáló Budapest terve nem hazugság. Újra akarjuk tervezni a várost. E célt szolgálja a sétálóövezet és az azt körülvevő behajtási zóna terve - írja Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt facebook oldalán. Kilépett a Jobbikból a párt hajdúszoboszlói szervezete, miután a vezetés a baloldali összefogás polgámesterjelöltjét támogatja - a helyi jobbikos képviselők szerint a városnak nem ez az érdeke. Nem lát egymásnak feszülést a Jobbik frakcióvezetője, noha pártja hajdúszoboszlói szervezete kilépett az ellenzéki összefogásból. Bangóné Borbély Ildikó a szocialisták nemzetiségi tagozatának alelnökét kritizálta, mert kilépéssel válaszolt a Jobbikkal való szövetségre. Az ellenzéki vezetésű települések az októberi önkormányzati választások után is jelentős támogatást nyújtanak a családoknak a tanévkezdéshez - mondta Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s parlamenti képviselő. Ha a szocialistákon múlt volna, akkor se ingyenes tankönyv, se ingyenes étkezés, se családi adókedvezmény nem lenne - közölte a Fidesz. Az ellenzék teljes összefogásra vonatkozó stratégiája megbukott, hatalmas kudarccal indulnak az önkormányzati választáson, és míg a kormánypártokat az építkezés, addig az ellenzéket háborúskodás, békétlenség, gyűlölet jellemzi - jelentette ki Kósa Lajos. A Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke közölte: az ország népességének 78 százaléka lakik olyan helyen, ahol lesz fideszes vagy Fidesz által támogatott polgármesterjelölt. A szociális biztonság első téglája mindig a közösségteremtés és a közösségépítés - mondta az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára Zánkán, a családi Erzsébet-táborok záró hétvégéjén. Már nemcsak az élelmiszert árusító automaták adatait kell bejelenteni az adóhivatalnál, hanem minden ilyen berendezést. Már több mint 29 ezer automatát regisztráltak, ezekből több mint 6100 parkoló automata - mondta Izer Norbert államtitkár. Fülöp Attila hangsúlyozta: a közösségi összetartozás élményét adja az Erzsébet-tábor, amely nemcsak a legnagyobb gyermektáboroztatási program Magyarországon, de fontos közösségteremtő hely is. Szeptemberben megújulva tér vissza a Judafest: az őszi zsidó ünnepek jegyében egy hétvégére a budapesti VII. kerület számos helyszíne telik meg művészi alkotásokkal, játékokkal, gasztronómiával, sétákkal és installációkkal. Jövő héten már szüretelik a jellegzetes kékszőlőfajtákat Villányban. A magyar kultúrára és a néphagyományra támaszkodás és továbbadásuk a külhoni magyar közösségek számára a megmaradás alapja - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Nagyidán. Vissza fogjuk küldeni a migránsokat, akik megpróbálnak átkelni a La Manche csatornán – közölte a brit miniszterelnök. Boris Johnson leszögezte: a brit hatóságok szorosan együttműködnek a franciákkal, hogy feltartóztassák a szigetországba igyekvő menekülteket. Több tízezren tiltakoztak az idegengyűlölet és az intolerancia ellen Drezdában. Feszült hangulatban kezdődött el a G7-es csúcs Franciaországban. A találkozó előtt amerikai és francia politikusok sértegették egymást és büntetővámok bevezetésével fenyegetőztek - a gazdaság mellett a környezetvédelem is szembeállítja a feleket. Az egység és a szolidaritás nehéz próbatétele a G7-es országcsoport csúcsértekezlete egy olyan év után, amikor világ leggazdagabb országainak vezetői nehezen találták meg a közös nyelvet - jelentette ki Donalt Tusk, az Európai Tanács elnöke. Könnygázzal oszlatta szét a hongkongi rendőrség a kormányellenes tüntetőket, akik egy rendőrőrs közelében emeltek barikádot, gyújtópalackokkal és kövekkel dobálták a rendőröket. Megkezdte működését a közös török-amerikai műveleti központ, amelynek célja biztonságos övezet kialakítása Szíria északkeleti részén. Irán új rakétát tesztelt - közölte a Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség. Peking tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök beharangozta a kínai importra kivetett vámok megemelését. A Nyugat-Európa felé tartó forgalom gyorsítása érdekében ideiglenesen csak a Magyarországra belépők használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet vasárnap napközben. Baleset történt az M5-ös autópályán Balástya közelében, a Szeged felé vezető oldalt lezárták. Mintegy négy kilométeren torlódnak a járművek az M1-esen Hegyeshalomnál. A megengedett sebességet jóval túllépve, 216 kilométeres sebességgel száguldott a 760-as számú főúton, Felsőpáhok térségében egy motoros, akit a maximális összegű, 300 ezer forintos bírsággal sújtottak. Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Kopasz ezzel begyűjtötte az első tokiói kvótát is Magyarországnak. A 48 kilogrammos Csernoviczki Éva a nyolcaddöntőben búcsúzott a tokiói olimpiai kvalifikációs világbajnokság nyitónapján. A magyar női jégkorong-válogatott 2:0-ra legyőzte Svájc együttesét a háromcsapatos érdi felkészülési torna utolsó mérkőzésén. A magyar női röplabda-válogatott 3:1-re kikapott Romániától az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, a Papp László Budapest Sportarénában. Lucz Dóra hatodik helyen végzett kajak egyes 200 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon, így éppen lemaradt a tokiói kvótáról, amely az első öt helyezettnek járt. Valter Attila megnyerte a kilencedik szakaszt a franciaországi Tour de l'Avenir elnevezésű országúti kerékpáros versenyen. Labdarúgó NB I: Kaposvári Rákóczi FC - ZTE FC 0:4; Diósgyőr - Mezőkövesd 0:3; Paksi FC - MOL Fehérvár FC 0:2; Kisvárda Master Good - Újpest FC 2:0; Budapest Honvéd - Debreceni VSC 2:3