Bizonytalan, mennyi időbe telik a Bayesian szuperjacht kiemelése

A Bayesian szuperjacht mintegy 700 méterre a sziciliai Porticello partjaitól horgonyzott, amikor helyi idő szerint hétfőn hajnali 5 óra körül elsüllyedt hét ember halálát okozva, miután egy erős, úgynevezett "légzuhatag" típusú széllökés érte.

Raffaele Macauda ellentengernagy, Szicília nyugati részének tengerészeti igazgatója azt mondta, nem tudja megmondani, mennyi időbe telik, amíg a hajót ki tudják menteni. Többek között ki kell üríteni a jacht tartályait, hogy megakadályozzák a környezetszennyezést - jelezte.

A tisztviselő szombaton azon az olaszországi sajtótájékoztatón beszélt, amelyen bejelentették a hajótörés és az emberölés ügyében indított nyomozást, és részletesen ismertették, hogyan kívánnak eljárni a hatóságok.

A hajóroncs jelenleg 50 méter mélyen van, és jelenleg nincs pontos időkeret a kiemelésre, bár egyes szakértők becslései szerint ez nyolc hétig is eltarthat. Az ellentengernagy kijelentette: "minden a tulajdonosok elérhetőségétől és a roncs kiemelésének időkeretétől függ, és természetesen mindezt be kell nyújtani a kikötői hatóságoknak, és ezzel párhuzamosan természetesen meglesznek a vizsgálati eredmények is, és csak ezután tudjuk majd engedélyezni a műveletet".

Elsődlegesnek nevezte az üzemanyagtartályok kiemelését, "mert ennek környezeti kihatásai vannak", és azt mondta, ezt követően dolgoznak ki egy tervet időkerettel.

Az ellentengernagy nem tudta megbecsülni a művelet végső összegét, de közölte, hogy a tulajdonosok viselik a roncsok kiemelésének teljes költségét.

A szakértők remélik, hogy a kiemelés fényt derít majd a kulcsfontosságú kérdésekre, a fedélzeten lévő biztonsági berendezések típusára, a feketedoboz tartalmára, és hogy nyitva hagyták-e a nyílászárókat.

Raffaele Cammarano helyettes ügyész a sajtótájékoztatón elmondta, nem rendelkeznek pontos információkkal a feketedobozról, és rendkívül nehéz volt bejutni néhány kabinba és magába a jachtba. Hozzátette: "ebben a szakaszban még semmit sem árulhatunk el, de a tényeket a roncsok között végzett későbbi kutatás fogja megerősíteni".

Szombaton Ambrogio Cartosio ügyész kijelentette, hogy a szerencsétlenség helyszínéhez közeli Termini Imerese város ügyészsége baleset okozása és többrendbeli emberölés gyanújával indított nyomozást a luxusjacht ügyében.

Elmondta, hogy a vádhatóság vizsgálata jelenlegi, kezdeti szakaszában ismeretlen tettes ellen folyik, de "nem zárható ki semmilyen változtatás", egyebek között az sem, hogy felmerül a szabotázs gyanúja. "Elképzelhetőnek tartom, hogy bűncselekményeket, akár szándékos emberölést követtek el, de ennek bizonyítására több időre lesz szükségünk" - fogalmazott.

