Külföld

Bizarr: Az ukrán korrupciós botrány ügyében folytatódó nyomozás legmélyén egy arany wc képe virít

2025. november 17., hétfő 06:56 | Origo
korrupciós botrány Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában ukrán korrupciós botrány aranyvécé

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddigi legkomolyabb politikai válságával néz szembe, miután egy hosszú hónapok óta folyó korrupciós és pénzmosási nyomozásban több közeli szövetségesét is azzal vádolják, hogy háborús időben 100 millió dolláros összeget sikkasztottak el az ország energiaágazatából. A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki feltárta: Zelenszkij egyik régi üzlettársa arannyal bevont vécével felszerelt luxuslakásban élt – és az elnök maga is megfordult ott.

  • Bizarr: Az ukrán korrupciós botrány ügyében folytatódó nyomozás legmélyén egy arany wc képe virít

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

A volt tisztviselő névtelenséget kérve beszélt arról, hogy szerinte a nyomozás „a rendszer legmélyére világít”, és az ukrán társadalomban is nő a felháborodás. Úgy fogalmazott: „Az ukránoknak nincs motivációjuk harcolni a jogsértések és a most napvilágra került korrupció miatt. Zelenszkij is része a problémának” – számolt be róla a Fox News.

A gyanú szerint egy összehangolt hálózat éveken át vette fel a háborús időszakban az erőművek védelmére és fejlesztésére szánt állami visszatérítéseket. A pénz egy része állítólag külföldi számlákra került, amelyekből a tisztviselő állítása szerint Zelenszkij köre is profitálhatott. Úgy tűnik, ez a pénzmosás 2022 óta folyt, és sokan próbálták megállítani – mondta.

A több mint 15 hónapig tartó, a NABU által „Midas-műveletnek” nevezett nyomozás során került a hatóságok látókörébe Timur Mindics ukrán üzletember, Zelenszkij korábbi üzlettársa. A két férfi egykoron közösen tulajdonolta a Kvartal 95 szórakoztatóipari céget. A Financial Times szerint a nyomozók Mindics lakásán több zsák készpénzt és egy aranyozott WC-t találtak. 

Fotó: X

Kapcsolódó tartalmak

