Bizarr: Az ukrán korrupciós botrány ügyében folytatódó nyomozás legmélyén egy arany wc képe virít

A volt tisztviselő névtelenséget kérve beszélt arról, hogy szerinte a nyomozás „a rendszer legmélyére világít”, és az ukrán társadalomban is nő a felháborodás. Úgy fogalmazott: „Az ukránoknak nincs motivációjuk harcolni a jogsértések és a most napvilágra került korrupció miatt. Zelenszkij is része a problémának” – számolt be róla a Fox News.

A gyanú szerint egy összehangolt hálózat éveken át vette fel a háborús időszakban az erőművek védelmére és fejlesztésére szánt állami visszatérítéseket. A pénz egy része állítólag külföldi számlákra került, amelyekből a tisztviselő állítása szerint Zelenszkij köre is profitálhatott. Úgy tűnik, ez a pénzmosás 2022 óta folyt, és sokan próbálták megállítani – mondta.

A több mint 15 hónapig tartó, a NABU által „Midas-műveletnek” nevezett nyomozás során került a hatóságok látókörébe Timur Mindics ukrán üzletember, Zelenszkij korábbi üzlettársa. A két férfi egykoron közösen tulajdonolta a Kvartal 95 szórakoztatóipari céget. A Financial Times szerint a nyomozók Mindics lakásán több zsák készpénzt és egy aranyozott WC-t találtak.

Fotó: X