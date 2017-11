Bizalmatlansági indítvány a román kormány ellen

REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. A MÛSORVEZETÕ FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - SZIJJÁRTÓ ÚJABB BIZALMASA PÁLYÁZIK NAGYKÖVETI POSZTRA. VENDÉG: HAJDU NÓRA ALELNÖK, EGYÜTT. 6.40 - NEM ÉRDEKLI A PÁRTPOLITIKA, CSAK A SZAKMAISÁG. VENDÉG: PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER, VERESEGYHÁZ. 7.40 - A FORGATÓKÖNYV - PREMIER A FÓRUM SZÍNHÁZBAN. VENDÉG: SZEREDNYEY BÉLA SZÍNMÛVÉSZ. 7.45 - 69 - IKERLEMEZ-BEMUTATÓ KONCERT A MÜPÁ-BAN. VENDÉG: FERENCZI GYÖRGY ZENÉSZ, RACKAJAM. 8.30 A PERONON: SOPRONI TAMÁS ALELNÖK, MOMENTUM. HA A HELYZET VALÓBAN ÚGY KÍVÁNNÁ, NEM ZÁRKÓZNA EL A JOBBIKKAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSTÕL AZ LMP MONDTA A PÁRT SZÓVIVÕJE. KANÁSZ-NAGY MÁTÉ UGYANAKKOR HOZZÁTETTE, HOGY BÁRMILYEN EGYEZTETÉSRÕL CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN ÉRDEMES BESZÉLNI. SOROS GYÖRGY A SZEMÉLYÉT ÉRT KORMÁNYZATI HAZUGSÁGOK MIATT, ÚGY DÖNTÖTT ELLENKAMPÁNYT INDÍT. 13 MILLIÓ FORINTÉRT, 5 EZER DARAB SOROS GYÖRGY ÉLETÉRÕL SZÓLÓ KÖNYVET VETT A 114 TAGÚ FIDESZ-FRAKCIÓ. LMP: 17-18 MILLIÁRD FORINT VESZTESÉG ÉRTE 2014 ÓTA A MAGYAR ÁLLAMOT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK MIATT. KILÉPETT AZ MSZP-BÕL HORVÁTH IMRE ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ. MINDEN HARMADIK 15-29 ÉV KÖZÖTTI FIATAL KÜLFÖLDÖN TANULNA VAGY VÁLLALNA MUNKÁT - VILÁGGAZDASÁG. SZÉL BERNADETT: AZ LMP, KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN MEGKÉTSZEREZNÉ AZ OKTATÁSRA SZÁNT FORRÁSOKAT. AZ ELMÚLT 30 ÉV LEGNAGYOBB ISKOLAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA ZAJLIK MAGYARORSZÁGON - MONDTA BALOG ZOLTÁN. ABC: MAGAS RANGÚ MAGYAR TISZTSÉGVISELÕKKEL TALÁLKOZOTT A TAVALYI ELNÖKVÁLASZTÁS ALATT BUDAPESTEN TRUMP KAMPÁNYTANÁCSADÓJA. AZ LMP JELEZTE: KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉST NYÚJTANAK BE, HOGY KIDERÜLJÖN, PONTOSAN MI HANGZOTT EL A MEGBESZÉLÉSEN. PÉNTEKTÕL KÉT FORINTTAL CSÖKKEN A BENZIN LITERENKÉNTI ÁRA, A GÁZOLAJÉ NEM VÁLTOZIK. FM: KÖNNYÍTETT FELTÉTELEKKEL LEHET A MAGYAR BAROMFIHÚST EXPORTÁLNI SZINGAPÚRBA. ÉLETFOGYTIGLANI SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE A HÁGAI TÖRVÉNYSZÉK RATKO MLADICOT. A SZERB ELNÖK A MÚLT LEZÁRÁSÁRA SZÓLÍTOTT FEL A MLADIC ELLENI ÍTÉLET KIHIRDETÉSE UTÁN. A BOSNYÁKOK NEM MARADÉKTALANUL ELÉGEDETTEK A MLADIC PERÉBEN HOZOTT ÍTÉLETTEL. ENSZ EMBERI JOGI FÕBIZTOS: FONTOS GYÕZELEM AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZÁMÁRA A RATKO MLADIC ELLENI ÍTÉLET. 11 FÕS SZEMÉLYZETTEL ÉS UTASOKKAL EGYÜTT A TENGERBE ZUHANT AZ AMERIKAI HADITENGERÉSZET EGYIK GÉPE A JAPÁN PARTOKNÁL. AZ ÉSZT KÜLÜGYMINISZTÉRIUM TILTAKOZÁSÁT FEJEZTE KI, MERT EGY OROSZ KATONAI REPÜLÕGÉP MEGSÉRTETTE ÉSZTORSZÁG LÉGTERET. ELFOGTAK 6 TERRORGYANÚS SZÍR FÉRFIT NÉMETORSZÁGBAN, VALÓSZÍNÛLEG MERÉNYLETEKRE KÉSZÜLTEK. VAN "VALÓDI ESÉLYE" A SZÍRIAI KONFLIKTUS LEZÁRÁSÁNAK - JELENTETTE KI VLAGYIMIR PUTYIN. VISSZATÉRT HAZÁJÁBA A LIBANONI MINISZTERELNÖK, ÍGY VÉGET ÉRHET A HETEK ÓTA TARTÓ KORMÁNYVÁLSÁG. A LIBANONI ÁLLAMFÕ KÉRÉSÉRE EGYELÕRE NEM MOND LE SZAAD HARÍRI LIBANONI MINISZTERELNÖK. TELJES HARCKÉSZÜLTSÉGET RENDELT EL A LIBANONI VEZÉRKARI FÕNÖK AZ IZRAELI HATÁR MENTÉN. ÉV ELEJE ÓTA FOKOZÓDIK A FESZÜLTSÉG A LIBANONI SÍITA MILÍCIA, A HEZBOLLAH ÉS IZRAEL KÖZÖTT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK VÉDELMÉBE VETTE A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT ROY MOORE ALABAMAI REPUBLIKÁNUS SZENÁTORJELÖLTET. TÖBB MINT SZÁZTÍZ MENEKÜLTET MENTETT KI A GÖRÖG PARTI ÕRSÉG ÉS A FRONTEX EGYIK HAJÓJA LESZBOSZNÁL. FERENC PÁPA HAMAROSAN TALÁLKOZIK A ROHINGJA KISEBBSÉG TAGJAIVAL - JELENTETTE BE GREG BURK SZENTSZÉKI SZÓVIVÕ. ETNIKAI TISZTOGATÁSNAK MINÕSÍTETTE A MIANMARI ROHINGJÁK ELLENI ERÕSZAKOT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. KAMION, KISBUSZ ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT DEBRECENBEN A 4-ES FÕÚT ÉS A HATÁR ÚT KERESZTEZÕDÉSÉNÉL, HATAN MEGSÉRÜLTEK. 90. ÉLETÉVÉBEN ELHUNYT F. NAGY ANGÉLA ARANYTOLLAS ÚJSÁGÍRÓ, GASZTRONÓMUS SZAKÍRÓ, A MAGYAR KONYHA EGYKORI FÕSZERKESZTÕJE. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖSÖN KECSKEMÉT TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY 10 ÉVES GYERMEK, AKIT ELÜTÖTT EGY AUTÓ BUDAPESTEN A II. KERÜLETBEN. PSZICHIÁTRIÁN ÁPOLJÁK A BÉKÉS-MEGYEI PEDOFIL TANÁR ÁLDOZATÁUL ESETT 11 ÉVES KISFIÚT. A BUDAPESTI IX. KERÜLETBEN 5 EMBERT TARTÓZTATTAK LE, MIVEL TÖBB HÓNAPJA TERJESZTETTEK SZERBIÁBÓL CSEMPÉSZETT MARIHUÁNÁT. EGY ÉV ÖT HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK JOGERÕSEN EGY SOMOGYI TANÁRT, AKI BÁNTALMAZTA DIÁKJAIT.