2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Bizakodó a hangulat az Afrika Fórumon

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2018. december 18., kedd 12:10, frissítve: kedd 12:18

Bizakodóan nyilatkoztak a bécsi EU-Afrika fórum résztvevői a két térség kapcsolatában rejlő lehetőségekről. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy Európa és Afrika között partneri egyenjogúság van. A vendéglátó Sebastian Kurz, osztrák kancellár a beruházások növekedését és a gazdasági együttműködés erősödését reméli a találkozótól, de különös hangsúly kerül a digitalizáció és az innováció témáira is.

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