2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Bíróság: Trump túllépte hatáskörét

Hír TV

2017. december 23., szombat 08:56, frissítve: szombat 10:46

A beutazási tilalom nem vonatkozhat olyan emberekre, akiknek erős kötődésük van az Egyesült Államokhoz.

Túllépte a hatáskörét Donald Trump a beutazás korlátozásában – állapította meg egy fellebbviteli bíróság. A testület szerint a beutazási tilalom nem vonatkozhat olyan emberekre, akiknek erős kötődésük van az Egyesült Államokhoz.

Az amerikai elnök által hozott rendelet mindenkire érvényes, aki Iránból, Szíriából, Jemenből, Líbiából, Szomáliából, Csádból, Észak-Koreából vagy Venezuelából érkezne az USA-ba. A bíróság szerint ugyan Trumpnak joga van szabályozni a bevándorlók belépését az országba, ez a jog nem korlátlan, és a tilalom nem vonatkozhat olyanokra, akiknek igazolhatóan jóhiszemű viszonyuk van az Egyesült Államokkal.

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