Bíróság elé állítják Marine Le Pent

Az elmúlt időszakban egyre több jobboldali politikust nem a szavazóurnáknál, hanem a bíróságon próbálják megállítani. Ez történik Matteo Salvinivel Olaszországban, Donald Trumppal az Egyesült Államokban és most Marine Le Pen lehet a következő célpont.

Minden felmérés azt mutatja, hogy a Nemzeti Tömörülés vezetője még soha nem volt ilyen közel ahhoz, hogy megnyerje a francia elnökválasztást. Most azonban egy per akár meg is akaszthatja Le Pen politikai karrierjét.