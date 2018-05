Bíróság elé áll a pedofíliával vádolt 76 éves bíboros

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS 6.50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK: 7.40 - CSIZMAHAJÍTÓ VERSENY GERESDLAKON! KAPCSOLJUK A HELYSZÍNT. VENDÉG: HABJANECZ TIBOR GERESDLAK POLGÁRMESTERE. 7.45 - ÚJ TRENDEK A FAGYLALTFOGYASZTÁSBAN. VENDÉG: GANGEL ANDRÁS TERMÉKFEJLESZTÕ. 8.30 - A PERONON: HAJNAL MIKLÓS A MOMENTUM SZÓVIVÕJE. LÁZÁR JÁNOS SZERINT A FIDESZEN BELÜL IS SZURKOLTAK ANNAK, HOGY MEGBUKJON HVG.HU. ÖSSZEÜLNEK A BALOLDALI PÁRTOK, HOGY EGYEZTESSENEK KÉT BUDAPESTI KERÜLET IDÕKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL. ELFOGTÁK A SVÁJCI HATÓSÁGOK A SAJTÓBAN CSENGERI ÖRÖKÖSNÕKÉNT EMLEGETETT SZ. GÁBORNÉT. MÁSFÉL MILLIÁRD FORINTBÓL ELKEZDÕDIK A FÜZÉRI VÁR ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK MÁSODIK ÜTEME. SZAKEMBERHIÁNY FENYEGETI A SZOCIÁLIS OTTHONOKAT A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁSOK MIATT. A KÖZFOGLAKOZTATÁSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁT SÜRGETI A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG. EY-FELMÉRÉS: MINDEN 5. MAGYAR CÉGVEZETÕ ÚGY VÉLI, PROBLÉMÁT JELENT A KORRUPCIÓ, AMI FELÜLMÚLJA A FEJLÕDÕ ORSZÁGOK ÁTLAGÁT. MÁSFÉL ÉV ALATT 48 MILLIÓ FORINTOT KÖLTÖTT EL ÉTTERMI ÉTKEZÉSEKRE HÓDMEZÕVÁSÁRHELY FIDESZES VÁROSVEZETÉSE RTL KLUB. BÉCS ÉS BUDAPEST KÖZÖSEN RENDEZHET JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁGOT 2023-BAN BUMM.SK. NÉMET LAP: EURÓPAI PÁRTCSALÁDJÁNÁL, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT VEZETÕINÉL MAGYARÁZKODHAT ORBÁN VIKTOR. KÉT NAPIG TARTOTT AZ UBER BETILTÁSA BÉCSBEN, ÚJRA LEGÁLISAN MÛKÖDHET A CÉG AZ OSZTRÁK FÕVÁROSBAN NAPI.HU. BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT AMBER RUDD BRIT BELÜGYMINISZTER A BEVÁNDORLÓKAT ÉRINTÕ BOTRÁNYA MIATT. SAJID JAVIDOT NEVEZTE KI BELÜGYMINISZTERRÉ THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK. TÖBB SZÁZ KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNS TORLÓDOTT FEL AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: WASHINGTON NYITOTT A "KÉTÁLLAMI MEGOLDÁSRA" AZ IZRAELI-PALESZTIN KONFLIKTUSBAN. ÁTÁLLÍTJÁK MÁJUS 5-ÉN AZ ÓRÁKAT ÉSZAK-KOREÁBAN, ÍGY A KÉT KOREÁBAN UGYANANNYI LESZ AZ IDÕ. LEGKEVESEBB 4 SÍTÚRÁZÓ VESZÍTETTE ÉLETÉT A SVÁJCI ALPOKBAN, TOVÁBBI 5 TÁRSUKAT ÉLETVESZÉLYES ÁLLAPOTBAN, KÓRHÁZBAN ÁPOLJÁK. NYOLC ROMÁN KATONA SEBESÜLT MEG A HÉTFÕI AFGANISZTÁNI MERÉNYLETBEN ROMÁN VÉDELMI MINISZTÉRIUM. IRÁNBAN BETILTOTTÁK A TELEGRAM INTERNETES ÜZENETKÜLDÕ SZOLGÁLTATÁST. BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕ SZERINT AZ IRÁNI ATOMALKU HAZUGSÁGON ALAPULT. LONDON, PÁRIZS ÉS BERLIN KITART AZ IRÁNNAL KÖTÖTT NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁS MELLETT. TÍZEZREK TÜNTETTEK SPANYOLORSZÁGBAN EGY SZEXUÁLIS TÁMADÁS ÜGYÉBEN HOZOTT BÍRÓSÁGI ÍTÉLET MIATT. OKF: FOLYTATÓDIK A BIOLÓGIAI SZÚNYOGIRTÁS, A KÉMIAI ELJÁRÁS EGY HÉT MÚLVA KEZDÕDIK. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ 11-ES FÕÚTON ESZTERGOM ÉS TÁT KÖZÖTT, A SOFÕR SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. NÉGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON ÚJFEHÉRTÓ ÉS TÉGLÁS KÖZÖTT, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN GYÕR TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÉLETÉT VESZTETTE EGY IDÕS FÉRFI, AKI AUTÓJÁVAL OSZLOPNAK HAJTOTT AZ ÜLLÕI ÚT ÉS A FERIHEGYI GYORSFORGALMI ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN. FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY MIKROBUSZ ÉS EGY AUTÓ A 4-ES FÕÚTON, SZOLNOKNÁL, ÖT EMBER MEGSÉRÜLT.