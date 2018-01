Bírálják a kormány civilek elleni hadjáratát

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 8:30 - PERON. VENDÉG: ÁBRAHÁM JÚLIA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKPOLITIKUS, LMP SOROS-ELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRA TESZ JAVASLATOT A KORMÁNY. AZT A CIVIL SZERVEZETET, AMELYIK TÖBB PÉNZT KAP KÜLFÖLDRÕL, MINT MAGYARORSZÁGRÓL, 25%-OS ILLETÉK MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZNÉK. A TÖRVÉNNYEL BEVEZETNÉK AZ IDEGENRENDÉSZETI TÁVOLTARTÁS INTÉZMÉNYÉT IS. EZ LEHETÕVÉ TENNÉ A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK KITILTÁSÁT, A MAGYAROKNAK PEDIG MEGTILTHATNÁK, HOGY MEGKÖZELÍTSÉK A SCHENGENI HATÁRT. SORVEZETÕT KAPTAK A KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK, MIUTÁN KIDERÜLT, A PROPAGANDA ELLENÉRE TITOKBAN 1300 MENEKÜLTET FOGADOTT BE A KABINET. A KOMMUNIKÁCIÓS DIREKTÍVÁBAN AZT KÉRIK, HOGY A BEFOGADÁSSAL KAPCSOLATBAN HIVATKOZZANAK A GENFI EGYEZMÉNYRE. JOBBIK: ÉVEKIG AZ VOLT A HIVATALOS ÁLLÁSPONT, HOGY SEMMIFÉLE MIGRÁCIÓS FOLYAMATOT NEM TÁMOGATNAK, EZEK UTÁN NEHÉZ MEGMAGYARÁZNI, AMI MOST TÖRTÉNT REGGELI JÁRAT. Z. KÁRPÁT DÁNIEL: A KORMÁNYZAT INDOKLÁSA EZER SEBBÕL VÉRZIK, HAZUDNAK ÉS MINDEZT KÖZPÉNZEK TÍZMILLIÁRDJAIBÓL TESZIK. NARANCSSÁRGÁRA FESTETTÉK AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK KÖZPONTJÁNAK ÉPÜLETÉT A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM AKTIVISTÁI. ÁSZ: FIZIKAILAG IS MEGTÁMADTÁK A MAGYAR JOGÁLLAM FÜGGETLEN ELLENÕRZÕ INTÉZMÉNYÉT, TÖBB SZÁZEZRES A KÁR. TASZ: ALKOTMÁNYELLENES AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK PÁRTOKAT SÚJTÓ DÖNTÉSE, MERT NINCS JOGORVOSLATI LEHETÕSÉG. KÖZÉRDEKÛADAT-IGÉNYLÉSSEL FORDULT JÁVOR BENEDEK AZ ELIOS-ÜGYBEN LÁZÁR JÁNOSHOZ ÉS POLT PÉTERHEZ. JÁVOR AZT SZERETNÉ, HA NYILVÁNOSSÁGRA HOZNÁK, HOGY MILYEN SZABÁLYTALANSÁGOKAT TALÁLT AZ OLAF TIBORCZ ISTVÁN CÉGÉNÉL. TANUSZODA HELYETT LUXUS WELLNESSKÖZPONTOT ÜZEMELTET AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ I. KERÜLETBEN, AZ EGYÜTT HÛTLEN KEZELÉSÉRT FELJELENTÉST TESZ. DK: A GYEREKEKNEK ÉPÍTETT MEDENCÉBEN HABONYÉK LUBICKOLNAK. AZONNALI HATÁLLYAL FÉLMILLIÁRD FORINTOS TÁMOGATÁST KAP BALATONALMÁDI ÖNKORMÁNYZATA A VÖRÖSBERÉNYI KOLOSTOR ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA, ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROZTATÁS ELÕKÉSZÍTÉSÉRE. IDE SZERVEZ UGYANIS KORMÁNYTAGOK GYERMEKEINEK NYÁRI ELIT-TÁBORT KERÉNYI IMRE; A RÉSZVÉTELI DÍJ FEJENKÉNT 250 EZER FORINT, A PROGRAMOK KÖZÖTT VAN HADI VERSENY ÉS „ALAKOSKODÁS” IS MAGYAR NEMZET. FELJELENTETTE ORBÁNT, SELMECZY GABRIELLÁT ÉS MATOLCSY GYÖRGYÖT AZ MSZP A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI PÉNZEK ÁLLAMOSÍTÁSA MIATT. VISZALÉPTETI MELLÁR TAMÁS JAVÁRA PÉCSI KÉPVISELÕJELÖLTJÉT AZ MSZP ÉS AZ EGYÜTT. MA LEJÁR A HATÁRIDÕ, AZ A SAJTÓORGÁNUM, AMELY NEM KÜLDI EL ÁRJEGYZÉKÉT AZ ÁSZ-HOZ, NEM KÖZÖLHET POLITIKAI HIRDETÉST A FEBRUÁR 17-ÉN KEZDÕDÕ VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN. LEMONDOTT AZ ANDREJ BABIS VEZETTE CSEH KISEBBSÉGI KORMÁNY, AMELY KEDDEN NEM KAPOTT BIZALMAT A PARLAMENTBEN. MEGBÍZTA A KORMÁNYALAKÍTÁSSAL VIORICA DANCILA EP-KÉPVISELÕT, A SZOCIÁLLIBERÁLIS KOALÍCIÓ JELÖLTJÉT A ROMÁN ÁLLAMFÕ. ALKOTMÁNYELLENESNEK MINÕSÍTETTÉK AZ IGAZSÁGÜGYI REFORMOT A LENGYEL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG TAGJAI. MEGALAKULT AZ ÚJ KATALÁN PARLAMENT, A TÖRVÉNYHOZÁS ELNÖKE ROGER TORRENT, A KATALÁN KÖZTÁRSASÁGI BALOLDAL 38 ÉVES KÉPVISELÕJE LETT. JÓVÁHAGYTA A LONDONI ALSÓHÁZ A BRIT EU-TAGSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VISSZAVONÁSI TERVEZETÉT, A VÉGLEGES PARLAMENTI DÖNTÉSIG TÖBBHAVI VITA VÁRHATÓ. FELSZÁMOLTAK EGY SZÍRIAI-LENGYEL EMBERCSEMPÉSZ SZERVEZETET NÉMETORSZÁGBAN. SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTÉK AZ AUSCHWITZI EMLÉKMÚZEUM MEGGYALÁZÁSÁVAL VÁDOLT KÉT FÉRFIT. PEDOFÍLIA MIATT ELÍTÉLTEK EGY ORTODOX PAPOT OROSZORSZÁGBAN. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBAN MARAD AZ IZRAELI KATONÁKAT MEGPOFOZÓ PALESZTIN LÁNY. TRUMP: OROSZORSZÁG SEGÍTI ÉSZAK-KOREÁT A SZANKCIÓK KIJÁTSZÁSÁBAN. MINDEN KORÁBBINÁL SZIGORÚBB SZANKCIÓVAL FENYEGETTE MEG ÉSZAK-KOREÁT AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA, HA NEM TÁRGYALNAK AZ ATOMPROGRAMJUKRÓL. KÖZÖS KOREAI ZÁSZLÓ ALATT FOGNAK VERSENYEZNI AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREAI SPORTOLÓK A JÖVÕ HÓNAPBAN KEZDÕDÕ TÉLI OLIMPIÁN. TÜZET NYITOTT A MIANMARI RENDÕRSÉG BUDDHISTA TÜNTETÕKRE, AKIK MEGPRÓBÁLTAK ELFOGLALNI EGY KORMÁNYZATI ÉPÜLETET, HETEN MEGHALTAK. ALABAMÁBAN ÉS ÉSZAK-KAROLINÁBAN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK A ZORD TÉLI IDÕJÁRÁS MIATT. 33 HOLTTESTET TALÁLTAK HÁROM TÖMEGSÍRBAN A DROGHÁBORÚ SÚJTOTTA ÉSZAKNYUGAT-MEXIKÓBAN, A FELTÁRÁS MÉG TART. KOLUMBIÁBAN MEGGYILKOLTÁK A FARC EGYKORI GERILLASZERVEZET KÉT VOLT TAGJÁT, EGYELÕRE NEM TUDNI, HOGY KI ÁLLHAT A GYILKOSSÁG MÖGÖTT. A FÖLD FELSZÍNÉT VIZSGÁLÓ KUTATÓMÛHOLDAT BOCSÁTOTT FEL JAPÁN, AZ ASNARO-2 KÉPES 500 KILOMÉTERES MAGASSÁGBÓL MEGFIGYELNI A KISEBB TÁRGYAKAT, AKÁR AZ EGYMÉTERESEKET IS. EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI SODORT EL EGY KERÉKPÁROST HAJDÚVID ÉS HAJDÚDOROG KÖZÖTT, A 41 ÉVES FÉRFI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. MENTÕAUTÓ MIATT ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY BUSZ NYÍREGYHÁZÁN, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. A HELYSZÍNEN MEGHALT EGY GYALOGOS, AKIT SZEMÉLYAUTÓ ÜTÖTT EL SZERDA ESTE NYÁRLÕRINC KÖZELÉBEN. BRUTTÓ 3 FT-TAL NÕTT A 95-ÖS BENZIN, BRUTTÓ 2 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA SZERDÁTÓL. EGY BUSZ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT EGERSZALÓKON, AZ AUTÓ SOFÕRJE MEGHALT. ÁLRENDÕRÖK ELLEN EMELTEK VÁDAT, AKIK HÁZKUTATÁST SZÍNLELVE KIRABOLTAK KÉT IDÕS EMBERT BUDAPEST XVIII. KERÜLETÉBEN.