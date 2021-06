Biden: Vannak Putyinra is érvényes vörös vonalak

Oroszország és Kína - ez a két országnév került szóba a leggyakrabban a NATO hétfői brüsszeli csúcstalálkozóján. Oroszország azért is, mert Joe Biden szerdán találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy a közeledésről tárgyaljanak. A két ország kapcsolata ugyanis mélyponton van. A demokrata amerikai elnök választási kampányában gyakorta kritizálta orosz kollégáját elsősorban az ukrán területek annexiója és az emberi jogok semmibe vétele miatt. Biden Gyilkosnak is nevezte egyszer Putyint, amire egy újságíró rá is kérdezett, meglepve ezzel az amerikai elnököt.

A kényes kérdés előtt azonban Biden egyértelművé tette, hogy szerinte miről fog szólni a találkozó: ha Moszkva folytatja korábbi politikáját, akkor számolhat amerikai retorziókkal.

Arról is beszélt, hogy a NATO kiáll Ukrajna függetlensége, önállósága és területi egysége mellett. Hangsúlyozta, Alekszej Navalnij bebörtönzött orosz ellenzéki vezető esetleges halála tragédia lenne, amely rontaná a világ többi részével és az Egyesült Államokkal fenntartott orosz kapcsolatokat.

Az orosz elnök az NBC amerikai televíziónak adott interjút, ebben reagált Joe Biden kijelentéseire. Azt mondta nyitott a párbeszédre, mert vannak olyan területek, amelyeken az együttműködés mindkét fél számára előnyös. Ugyanakkor az Egyesült Államokat vádolta meg azzal, hogy Oroszország ellen tervez lépéseket. Például az internetes hadviselés területén - merthogy a NATO műveleti területté nyilvánította a kíberteret, ahonnan Oroszországot és Kínát minél inkább ki akarja szorítani.

Putyin elmondta azt is, hogy országa továbbra is együtt fog dolgozni Kínával minden programban.

HírTV